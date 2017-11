Díaz llama a huir del "cainismo" para evitar agravios en modelo financiación

La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha defendido hoy un modelo de financiación autonómica que sea "parte de la solución y no del problema" por el que atraviesa España, y ha llamado a huir del "cainismo" para crear un país en el que no se produzcan "agravios ni desequilibrios".

Díaz, que ha participado hoy en el Foro Ideal de Granada patrocinado por Bankia con la conferencia 'Andalucía ante los retos de su futuro', se ha congratulado de que "por primera vez" haya un acuerdo de prácticamente todos los grupos políticos para apoyar un modelo de financiación que sea "bueno" para Andalucía.

Ha advertido de que, según la ley de financiación de comunidades autónomas, desde 2015 están ya fuera de plazo con la circunstancia añadida de que la evaluación que debía elaborar el comité de expertos, que establece que Andalucía es la tercera comunidad española "peor financiada", ya está hecha.

Se ha congratulado de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, viniera recientemente a "enmendar la plana a algunos" al reconocer que Andalucía "merecía otra financiación".

"Ya no hay justificación para que eso no vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha afirmado la presidenta de la Junta, que ha admitido que el modelo "tendrá tirones entre el territorio y dentro de los partidos, porque hay quien piensa que su tierra está mal financiada y otros que saben que está bien financiada y no quieren perder en el nuevo modelo".

Díaz, para quien lo primero que habrá que hacer es saber cuál es la financiación necesaria para garantizar los servicios púbicos de cada comunidad, ha opinado que cada territorio tendrá que recibir "lo que merezca", ya sea "lo mismo" o menos que respecto a la anterior, y ha advertido de que si el modelo "es bueno y se aplica bien" va a condicionar una década en la que además se va a definir en este país el modelo territorial y de cohesión social.

Tras lamentar que los Presupuestos del Estado salgan adelante cada año "a subasta, en función del apoyo aritmético parlamentario", ha admitido que el actual modelo, que es del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "no se está aplicando bien".