Espinar pondrá su cargo en Senado en manos del ganador de Vistalegre II: "Nueva dirección tiene legitimidad de decidir"

"Yo lo que sí haré es poner cero resistencia a una decisión en cualquier sentido, a que siga o no. Creo que cuando hay una nueva dirección, ésta tiene la obligación de contar con todo el mundo, pero no tiene la obligación de que todo el mundo ocupe las caras visibles de la organización. Tiene sentido que la nueva organización elija cuáles son las caras visibles y quiénes son las personas que estén en los puestos de mayor responsabilidad", ha esgrimido.

En una entrevista concedida a Europa Press, el también diputado autonómico ha asegurado que tras la importante asamblea ciudadana estatal, que se celebrará en febrero, lo primero que hará es felicitar al secretario general y a los nuevos consejeros ciudadanos estatales. "Gane quien gane, por supuesto la dirección del Grupo en el Senado tiene que ser renovada. Y si sigo o no sigo como portavoz, será a propuesta de la nueva dirección", ha insistido.

"Cuando hay un cambio en la dirección política o una asamblea ciudadana, que es un proceso casi constituyente de un partido, lo que tiene que hacer quien está en primera línea es decirle a la nueva dirección 'Me toca estar ahora en primera línea'. Y si no estás de acuerdo con el proyecto eres tú el que das un paso atrás, pero en el caso de que estés de acuerdo y cómodo también tienes que decir que estás a disposición de lo que quiera quien tiene la legitimidad de decidir las caras visibles del partido. Yo es evidente que tengo un papel de mucha visibilidad en Podemos y eso no tiene que ser así en Podemos. Durará lo que la dirección y los inscritos de Podemos quiera", ha proseguido.

Espinar ha negado que con estas palabras quiera lanzar un mensaje al hasta el viernes portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, a quien después de la asamblea regional del partido animó a dar "un paso atrás".

El senador ha señalado que López tenía "otra concepción de su papel como portavoz que es muy respetable", pero que él tiene otra diferente. "Yo creo que José Manuel ganó unas primarias para ser candidato y lo fue. Y después fue portavoz y ha ejercido como portavoz con toda legitimidad. Sobre eso no tengo ninguna duda. Ha ejercido como portavoz con el apoyo de todos", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que "Ahora Podemos en la Comunidad está en una situación de transición". "La nueva dirección acaba de llegar. Nos acabamos de encontrar con una organización muy endeble en algunas cuestiones y estamos trabajando en ponerla en marcha", ha dicho.

UN PARTIDO "POR HACER"

Además de "endeble", el nuevo líder de Podemos en la región ha reconocido que cuando ha llegado se ha encontrado "un partido por hacer". "Es decir, creo que Podemos es una herramienta política que tiene muchísimo apoyo ciudadano y que no tiene una organización a la altura de ese apoyo ciudadano y, por tanto, los retos que tenemos en la Comunidad y en todo el país es construir una organización a esa altura", ha explicado.

En su opinión, la orientación que le va a dar pasa por construir una organización política "que dependa mucho menos de la presencia en los medios de comunicación de los liderazgos, que dependa mucho menos de las caras visibles y mucho más de lo que se hace en los barrios y en los pueblos de la Comunidad de Madrid y, por tanto, una organización mucho más viva y activa".

Pero Espinar no reconoce que esta situación se deba a una mala gestión por parte del anterior Consejo Ciudadano autonómico. "Creo que cuando uno evalúa la trayectoria de Podemos, con el poco tiempo que tiene de vida, no se puede decir que se haya hecho mal. Yo creo que se ha hecho muy bien, pero lo que pasa es que cuando uno corre tanto se deja siempre cosas por el camino", ha señalado.

Por lo tanto, para el diputado "no se trata de decir" que lo han hecho "mal", sino de ser "autoexigentes y autocríticos" para saber qué cosas se han "dejado por el camino" y cuáles son las tareas que tienen "por construir ahora". "Construimos la maquinaría de guerra electoral muy bien construida pero todo lo que falta para ser un partido que aspire a ganar un país está por construir", ha concluido.

Respecto al papel de su partido en el Parlamento autonómico, Espinar ha señalado que sus diputados "hacen un buen trabajo y tienen mucho nivel, como piensa todo el mundo". Ahora bien, cree que "hace falta que la Asamblea de Madrid exista en la esfera pública madrileña", cosa que no está muy convencido de que suceda. "Necesitamos una conexión más robusta con la sociedad civil y la sociedad civil es todo el que necesite que sus problemas sen atendidos aquí, en la Asamblea", ha zanjado.