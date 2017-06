FAES acusa al New York Times de "doble moral" por defender el referéndum en Catalunya

La FAES ha publicado un análisis sobre un reciente editorial del New York Times en el que se defiende el referéndum en Catalunya aunque no la independencia. La Fundación de José María Aznar critica al periódico norteamericano y le acusa de "doble moral" al considerar legítimo que se lleve a cabo el citado referéndum cuando "no lo tolerarían en su propio país".

Además, la FAES aprovecha par advertir al Ejecutivo de que los independentistas están trabajando en la movilización de una red de personalidades en EEUU que están bien situadas en ámbitos académicos norteamericanos.

Cree que esta estrategia del independentismo catalán no ha encontrado una "respuesta" por parte de España a través de su influencia en el mundo de las universidades, de think tanks y de los "prescriptores de opinión" y cree necesario aplicar la prevención para evitar que se asiente en núcleos influyentes una "distorsión" como la que, a su juicio, contiene el editorial del NYT.

La Fundación del expresidente del Gobierno, consejero de News Corp, el gigante mediático del magnate australiano Rupert Murdoch y editor del Wall Street Journal, recuerda que el New York Times saludaba recientemente lo que denomina "performance" de ETA en la entrega de zulos con un editorial que, a su juicio, "desempolvaba todos los tópicos" que hasta el progresismo más benévolo con los terroristas había "descatalogado".

La Fundación de Aznar cree que el NYT está "desenfocado"

Pero FAES cree que esa opinión "desenfocada" de los problemas más importantes de España queda "confirmada" con el editorial que ha publicado el periódico norteamericano sobre el "pretendido referéndum secesionista en Cataluña".

Sobre este último, la citada Fundación acusa al New York Times de "comprar" el "supuesto argumento soberanista catalán al proponer "referéndum, sí; independencia, no". Por ello, propone al rotativo que revise la "eficacia" de lo que gasta en la información sobre España por los "análisis tan desenfocados".

Y pasa a recomendar al periódico que relea la historia de su propio país, recordando que EEUU, como federación, se consolidó "al precio de una sangrienta guerra civil" y que, muchos antes, en el origen del sistema constitucional americano se encuentra la "primacía de la Constitución, su extremada rigidez como garantía de estabilidad que la pusiera a salvo de mayorías coyunturales y la garantía judicial de su aplicación".

Tras traer al presente la Constitución y la historia americana, acusa al "progresismo académico" de aplicar una "descarada doble moral" por considerar "legítimo y aceptable para otros lo que no tolerarían en su propio país".

FAES advierte, en este sentido, que el argumento democrático que pretende avalar el referéndum catalán es "profundamente falaz" porque, alegan, lo democrático es el respeto a la Ley y a la pluralidad y, recalca, "los independentistas catalanes no cumplen ni lo uno ni lo otro".

La Fundación de Aznar cuestiona que el referéndum pudiera resolver el problema catalán si se celebrara. "Es un espejismo", avisan y recuerdan que en Quebec y Escocia se ha demostrado que los independentistas tienen muy poco "apego" a los resultados de este tipo de consultas cuando no se corresponden con sus deseos.

Dardo a Rajoy

FAES afirma que ningún editorial del NYT va a determinar un plebiscito en Catalunya, pero sí cree que habrá dado "una alegría" aunque "pasajera" a los independentistas que les "consuele transitoriamente de su fracaso reiterado" por internacionalizar sus pretensiones.

Pero sí creen que hay que prestar atención a esta cuestión porque el independentismo viene trabajando en la movilización de una red de personalidades bien situadas en ámbitos académicos norteamericanos. Una estrategia que, avisan, no está encontrando "respuesta" por parte de España, de quien dice que no ha realizado un "esfuerzo debidamente dotado y definido de influencia en el mundo de las universidades, los think tanks y de los prescriptores de opinión".

Según FAES, España cuenta con medios, credibilidad y presencia suficiente en EEUU, cultural y empresarial, como para prevenir que se asiente en núcleos potencialmente influyentes una distorsión como la que contiene el editorial del NYT.