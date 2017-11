Gabilondo dice que la prisión provisional "debe ser excepcional y limitada" y pide ser comprensivos "en todos los casos"

"En España se utiliza mucho a veces. Hay 8.000 presos con provisional. Hay que ser compresivos en todos los casos y no tiene que ser de larga duración. No pueden estar todas las personas esperando al desarrollo del juicio meses y meses si se han tomado todas las medidas para que no se destruyan pruebas ni evadir la acción de la Justicia", ha dicho Gabilondo en los pasillos de la Asamblea antes de entrar en el Pleno.

Por tanto, respeta el decreto de libertad condicional bajo fianza para el expresidente regional Ignacio González. El dirigente socialista ha aseverado que González elude la prisión pero no el proceso judicial y supone que el juez ha tomado esta decisión porque ha puesto en marcha todas las medias para que no pueda destruir pruebas ni pueda fugarse.