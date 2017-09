El Gobierno dice que es Puigdemont quien cierra la puerta al diálogo al persistir en el "referéndum ilegal"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que es el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien cierra la puerta al diálogo en Cataluña con su "persistencia" en la celebración de un referéndum "ilegal" que "no tiene ninguna garantía democrática". De hecho, ha criticado que una de las "últimas ocurrencias" del presidente catalán haya sido difundir una web desde su cuenta de Twitter para consultar los lugares de votación.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha recordado que este miércoles el jefe del Ejecutivo ofreció diálogo al Gobierno catalán dentro de la ley, acompañado de una petición para que no siguieran "en la ilegalidad" de un referéndum "que no se va a celebrar".

"Pero el Gobierno no ha recibido ninguna respuesta positiva. Yo diría que más bien lo contrario, ha recibido una respuesta negativa en forma de intervención del presidente de la Generalitat cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo", ha lamentando el ministro, que, no obstante, ha asegurado que mantienen "la puerta abierta y la disposición a hablar" de aquellas cosas de las que pueden hablar, pero no de la soberanía nacional.

UN REFERÉNDUM "SIN NINGUNA GARANTÍA DEMOCRÁTICA"

Méndez de Vigo ha resaltado que el referéndum "no tiene además "ninguna garantía democrática", algo que "se lo dicen todos los días desde Europa". En este sentido, ha señalado que esa consulta no reúne "ninguna condición" de las que deberá cumplir porque "no tiene censo" -y ha avisado que si se usara algún censo anterior se denunciaría--, "no hay urnas", ni papeletas ni tarjeta censal. "La última ocurrencia que hemos visto en un tuit", ha exclamado, en alusión al enlace que difundió Puigdemont en su cuenta de Twitter con los lugares de votación.

Por todo ello, ha vuelto a pedir al Gobierno catalán que "cese en sus actuaciones ilegales y abandone sus propósitos" porque el referéndum no se va a celebrar y harán cumplir las leyes. Además, ha avisado que quien vulnera la ley debe atenerse a sus "consecuencias" y ha recalcado que velarán por los derechos y las libertades de "todos".

Ante el hecho de que el presidente de la Generalitat diga que tiene un plan de contingencia previsto, Méndez de Vigo ha indicado que están "acostumbrados a muchos anuncios de Puigdemont, algunos de notoria falsedad". Pero el Ejecutivo del PP, ha proseguido, tiene "previstos todos los escenarios" y actuará en defensa de la ley y los derechos de todos los catalanes.

LA "DERIVA" MUESTRA QUE ES EL REFERÉNDUM DE LA CUP

Según el ministro, la "deriva" que está tomando la situación en Cataluña "deja a las claras que este referéndum se ha convertido en el referéndum de la CUP, de un "movimiento extremista, radical y antisistema", que es el que va "marcando las fases" con iniciativas como la aprobación de la llamada Ley de Transitoriedad con la que pretenden aprobar una declaración unilateral de independencia.

A su entender, dentro de este proyecto de la CUP, que se ha "adueñado del proceso", se encuentra el de "extender consignas, falsificar la realidad y comunicar mentiras". Sin embargo, ha insistido en que "el referéndum ilegal no se va a celebrar". "No tiende además ninguna garantía democrática. Se lo dicen todos los días desde Europa", ha recalcado.

Méndez de Vigo ha expresado su preocupación por la extensión de la campaña de "acoso, intimidación y amenazas" que afectan a aquellos cargos públicos o funcionarios que defienden la legalidad y no quieren colaborar con el "referéndum ilegal". Según ha dicho,esas "amenazas" y "presiones" ha llegado también a un club "centenario" como El Espanyol, intelectuales, periodistas y los jueces, como el "cerco" al Palacio de Justicia de Barcelona.

Para "evitar este tipo de acosos" y "a la vista de las movilizaciones tumultuarias", ha dicho que han el Gobierno ha decidido enviar a Cataluña un refuerzo policial. Según ha dicho, "hay persistencia por parte del presidente Puigdemont" en el referéndum y "el Gobierno lo que quiere es resolver este tema y que ese referéndum el 1 de octubre no se realice".