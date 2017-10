El Gobierno considera "inadmisible" declarar implícitamente la independencia para luego dejarla en suspenso

El Gobierno ha dado un mensaje un tanto confuso sobre el discurso del president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, este martes en el Parlament . El Ejecutivo de Mariano mandó unas declaraciones a las agencias de noticias en las que calificó como "inadmisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".

Puigdemont ha asumido "el mandato de que Catalunya se convierta en un Estado independiente" ya que "las urnas, el único lenguaje que entendemos, dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a transitar". Sin embargo, inmediatamente ha reclamado al Parlament que suspenda la declaración de independencia en búsqueda de la mediación internacional y una negociación sin un definir un periodo de tiempo.

Fuentes del Gobierno ha asegurado que "ni mucho menos" los catalanes han dicho que quieren la independencia. También han insistido en que ni se puede aceptar dar validez a la ley del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, ni dar como válido el supuesto recuento de un referéndum fraudulento e ilegal.

En los pasillos del Congreso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el Gobierno "no puede dar como válido" lo ocurrido este martes en el Parlament, incluyendo "la no declaración de independencia" que, a su juicio, ha realizado el presidente de la Generalitat.

Catalá ha dicho que, a la espera de que concluya el Pleno de la Cámara catalana, el Gobierno no puede dar como válido lo ocurrido. "No podemos dar por válido en un marco normativo una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, no podemos dar como válido un referéndum cuyo recuento ha sido absolutamente irregular y tampoco podemos dar como válida una no declaración de independencia que se solicita su suspensión inmediatamente", ha manifestado.