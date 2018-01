El Gobierno utiliza la renuncia a la independencia de Forn, Forcadell y los 'jordis' para ensalzar el 155

A pesar de que el Gobierno se ha empeñado desde el primer momento de separar la vía judicial que afecta a los dirigentes independentistas de la actuación del Ejecutivo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el ministro de educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, utilizó la renuncia de la vía unilateral independentista de los exconsellers encarcelados y los representantes de las asociaciones independentistas para "defender que el artículo 155 ha funcionado".

"Los secesionistas no han conseguido ninguno de sus objetivos, solo hacer daño a los catalanes. Lenta pero inexorablemente el artículo 155 está haciendo sus efectos y provoca la normalidad constitucional, que es para lo que se había aprobado", ha comentado Méndez de Vigo.

El portavoz del Gobierno ha recordado los pasos atrás y las declaraciones de políticos catalanes como Carme Forcadell, Artur Mas o Carles Mundó, que "han dejado la política" además de hacer referencia a las palabras del xconseller de Interior Joaquin Forn y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que han renegado de la vía unilateral para alcanzar la independencia de Catalunya y que los dos primeros, con escaño en el Parlament, han prometido abandonarlo si su partido regresa a ese camino.

Méndez de Vigo ha apuntado que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell "ha dejado claro que la vía de Puigdemont era imposible". Esta apreciación le ha servido para recordar que la intención de la investidura telemática que pretende el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es una "falacia irrealizable", que va "contra los textos jurídicos y contra el sentido común".

"Lo que tenemos que hacer los políticos es cumplir la ley, no tenemos un adn diferente al resto de las personas. La situación de huido del señor Puigdemont y otros exconsellers es anormal y lo entiende cualquiera, otros no lo hicieron y están a disposición judicial en diferentes situaciones, según deciden los tribunales. Huir de la justicia y hacer cosa extravagantes para ser investido no tiene sentido", ha reiterado el ministro.

El Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional inmediatamente en caso de que el Parlament trate de investir telemáticamente a Carles Puigdemont, según ha subrayado Méndez de Vigo. El ministro ha recordado con cierta ironía que "con la legislación actual no e posible una investidura telemática, en Europa se quedarían boquiabiertos. En caso de que salga elegido, ¿se haría la sesión de control también telemáticamente? Sería más fácil para los ministros, seamos serios. El Gobierno no dudará en su empeño de que se siga cumpliendo la Ley".