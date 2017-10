El Gobierno responde a Puigdemont que el Consejo de Ministros aprobará el sábado las medidas del 155

El Gobierno ha respondido a Carles Puigdemont. Sigue adelante con el 155. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido el encargado de trasladar en una declaración sin preguntas la respuesta a la carta con la que el presidente de la Generalitat de Catalunya respondió al segundo requerimiento de La Moncloa.

"El presidente de la Generalidad no responde al requerimiento", ha afirmado Méndez de Vigo: "No se ha contestado al requerimiento y se continuará con los trámites previstos para restaurar la legalidad en Catalunya y el orden constitucional, y frenar el deterioro que la inseguridad jurídica y política está causando la Generalidad".

Este sábado se reunirá el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para decidir las medidas que adoptará: tanto los miembros del Gobierno del PP como los partidos que le apoyan en este proceso, el PSOE y Ciudadanos, han reclamado que la activación del 155 tenga como objetivo convocar elecciones anticipadas en Catalunya "para devolver la legalidad autonómica". Méndez de Vigo ha "agradecido el apoyo" a las fuerzas políticas que le acompañan en esta decisión.

Responsables del Gobierno y del PSOE estaban reunidos pasadas las diez de la mañana para "cerrar definitivamente" las medidas que se tomarán en amparo del artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista del Gobierno catalán, según han informado fuentes de Moncloa.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se entrevistó el pasado martes en el Palacio de la Moncloa con el líder socialista, Pedro Sánchez. Ayer lo hizo también con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido, no obstante, que el Parlament no declaró la independencia el 10 de octubre en su respuesta al segundo requerimiento del Gobierno previo a la aplicación del 155. Sin embargo, el president no ha contestado a la petición del Gobierno de "volver al orden constitucional" y ha advertido de que el Parlament procederá a "votar la declaración formal" de independencia si el Estado "persiste en impedir el diálogo y continuar la represión"

El Gobierno había advertido al president que su carta de este jueves era una de las últimas oportunidades para responder claramente sobre la declaración de la independencia. Si no lo hacía, se activarían las medidas necesarias para suspender la autonomía de la Generalitat bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

En la primera de sus cartas cruzadas de este semana, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia. Por ello el Ejecutivo central, que quería una respuesta de 'sí' o 'no' sobre si se había proclamado la república, activó el segundo requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El president ha respondido este jueves tras recibir el aval de su partido, el PDeCAT, para declarar la independencia si se aplicaba el 155.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puso en duda la oferta de dos meses de diálogo de la carta del lunes de Puigdemont. "Cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará el 155", advirtió Sáenz de Santamaría el lunes.

Pese a este aviso, Puigdemont vuelve a apelar al diálogo y hace hincapié en que la prisión incondicional por sedición de los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, no contribuye a rebajar la tensión.