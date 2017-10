El Gobierno duda de la oferta de diálogo de Puigdemont y pone en marcha el segundo requerimiento

El Gobierno no considera válida la respuesta por carta que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dado a su requerimiento de si declaró la independencia el pasado martes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha puesto en duda la "oferta de diálogo" de Puigdemont que planteado este lunes y ha anunciado que empieza a correr el reloj para el segundo requerimiento. "N o resulta creíble que el señor Puigdemont haga un llamamiento al diálogo cuando se niega al debatir con la oposición en el parlament de Catalunya", ha subrayado Sáenz de Santamaría.

La falta de concisión de Puigdemont ante las exigencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy —pedía una respuesta binaria de 'sí' o 'no' a si había declarado la independencia— supone la puesta en marcha del segundo requerimiento al president de la Generalitat, al que se solicita que antes del jueves 19 de octubre a las 10:00 vuelva al orden constitucional. En caso de que no responda se activarán las medidas que el Gobierno aprueba para intervenir la autonomía como prevé el artículo 155 de la Constitución.

"No era muy difícil decir sí o no a si había declarado la independencia. El señor Puigdemont tiene un grave problema no solo por el respeto a la legalidad sino por el respeto a los ciudadanos", ha apuntado la vicepresidenta. El Gobierno ha respondido a través de una carta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha mandado al president de la Generalitat.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que "está en manos del señor Puigdemont evitar que se den los siguientes pasos. Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución. No puede ser una sorpresa para él cuando se está ejecutando paso a paso las acciones del Gobierno. Que deje de enredar a la ciudadanía. Lo primero que se le exige es que sea claro".

"Cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará el 155. No se entiende el empeño y la confusión que está provocando el señor Puigdemont salvo que responda a su estrategia de mantener el apoyos de los más radicales para tensar la situación hasta el límite", ha avisado.

"El diálogo no se exige, se practica. El cumplimiento de la ley es el mínimo exigible", ha vuelto a reseñar Saénz de Santamaría, que ha situado la carta de Puigdemont en su "estrategia para conseguir apoyos en el exterior" y "no para dar una repuesta a los catalanes", con el objetivo de conseguir un intermediario internacional entre el Gobierno y el Govern para desatascar la crisis política.

En este sentido, la vicepresidenta ha vuelto a reiterar la invitación del Ejecutivo al president de la Generalitat para que vaya a debatir sus planteamientos a la Cámara Baja: "Cualquier demócrata sabe que la democracia está representada en grado sumo en el Congreso de los Diputados".

La vicepresidenta ha recordado que " el artículo 155 no es para suspender el autogobierno sino para que se ejerza dentro el marco de la legalidad. La propia Generalitat es quien ha derogado el Estatut y piden cosas que pertenecen al conjunto de la ciudadanía".

En su misiva, Puigdemont evita concretar si la independencia fue declarada el pasado martes en el Parlament. Eso sí, asegura que cualquier efecto del 1 de octubre está suspendido. "La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento", afirma el president.