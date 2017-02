Increpan a Jordi Pujol en una conferencia sobre nacionalismo

"No hace falta que me presente, todo el mundo me conoce". Así empezó la intervención con la que Jordi Pujol pretendía participar en el coloquio posterior a una charla sobre nacionalismo que se celebró ayer en Barcelona. El expresident de la Generalitat tomo el micrófono y se puso en pie. En ese momento varios de los asistentes interrumpieron su discurso y decidieron abandonar la sala.

La primera persona que decidió abandonar el coloquio le espetó a Pujol: "No hemos venido a escuchar un mitin de convergencia. Este señor está desautorizado". El veterano político respondió: "Si interesa, continuo pero si no...". Pujol decidió continuar y a la primera baja entre el público se sumaron otra media docena, según la organización del evento.

Tras acabar el acto, Pujol se acercó a la mesa y reconoció ante los ponentes: "He cometido un error, no debería haberme puesto en pie".

La organización de los cursos de la escuela Europea d´Humanitats confirma que Pujol es un habitual asistente a las charlas que se organizan con el patrocinio de La Caixa pero que este lunes fue la primera vez que decidió tomar la palabra.