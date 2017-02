Arrimadas (Cs): "Los políticos somos iguales a los ciudadanos ante la Justicia"

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha considerado que la sentencia de un juzgado de Madrid que confirma que el exministro de Industria, José Manuel Soria, no pagó la suite del hotel en Punta Cana (República Dominicana) y le condena a pagar las costas de la demanda que presentó contra Ahora Canarias y el director de eldiario.es, Nacho Escolar, demuestra que "ha llegado la era política en la que los políticos somos iguales al resto de los ciudadanos ante la Justicia".

Arrimadas, no obstante, ha dejada claro "el respeto absoluto" de su partido "a todas las decisiones judiciales". Pero ha añadido que "si los jueces no le dan la razón al exministro Soria imagínese cuál es nuestra opinión...."

La portavoz de Ciudadanos cree que es necesario "poner los mecanismo para que se acabe la impunidad en este país y que quien la haga la pague".

La portavoz del partido naranja ha recordado que esta semana se tramitará "por primera vez en democracia" una ley integral para luchar contra la corrupción impulsada por su partido, que persigue "que la corrupción deje de campar a sus anchas y que los españoles vuelvan a confiar en las instituciones y en la política".

"Queremos garantizar más transparencia en las instituciones, aumentar la responsabilidad de los partidos políticos en los casos de corrupción que se produzcan en su formación y garantizar mejores mecanismos de control", ha insistido.

Sobre el caso de la absolución de la Infanta Cristina en el caso Nóos, ha reiterado su respeto a todas las sentencias judiciales, pero dspués no ha querido entrar a valorar si debe ser "rehabilitada" dentro de la familia real amparándose en que no es asunto que concierna a su partido.

Reunión en el Congreso con el PP

Precisamente, esta tarde Ciudadanos va a mantener una reunión con el PP para abordar dos de los compromisos contenidos el acuerdo de investidura, "la eliminación de los aforamientos para que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley y la limitación de mandatos", dos medidas que ha dicho Arrimadas, "no cuestan un euro a los ciudadanos pero que pueden traer muchos beneficios para todos los españoles". Desde el PP, no obstante, han quitado transcendencia a esta reunión dando a entender que de ella no va a salir nada concreto, al menos de momento.

En la rueda de prensa que ha ofrecido al finalizar la Ejecutiva, Arrimas ha desvelado también que ha contactado en Cataluña con los portavoces el PP, el PSC y Catalunya Sí es Pot para impulsar una comisión de investigación por el 'caso Vidal', el juez exsenador de ERC que aseguró que el Govern de la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes.

Arrimadas ha lamentado que a pesar de que las explicaciones de Junqueras no son creíbles, Junts Pel Sí y la CUP hayan votado en contra de que Puigdemont vaya a dar explicaciones al Parlament. "Estamos cansados de que todo se quiera tapar con la estelada. Frente al referéndum o referéndum ha llegado la hora del sentido común o el sentido común", ha parafraseado la dirigente catala.

Por otro lado, Arrimadas ha comunicado que Cs va a presentar esta semana, después de que en diciembre "PP y PSOE se pusieran de acuerdo para subir un 8% la cuota de los autónomos societarios", medidas para revertir dicha subida y garantizar que los autónomos puedan acogerse a los aplazamientos, y ha avisado de que "quienes ponen trabas a nuestros autónomos no tienen ni idea de cuál es el tejido económico de nuestro país".

Precisamente, Arrimadas ha puesto como ejemplo el caso de los autónomos que cuando se retrasan un día en sus pagos les pueden llegar a recargar el 20%, para resaltar su teoría de que los políticos debe ser iguales ante la Justicia.