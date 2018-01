Iñigo de la Serna dice que Puigdemont vive "en un mundo irreal" si cree que no va a tener que responder ante la Justicia

Iñigo de la Serna ha realizado estas manifestaciones en Santurtzi (Vizcaya), donde ha asistido a la firma del convenio para la ejecución de rellenos en el canal de Deusto de cara al desarrollo urbanístico del barrio bilbaíno de Zorrotzaurre.

El ministro de Fomento ha indicado que la actitud de Carles Puigdemont es "un ir y venir" para "terminar no yendo a ninguna parte" y cree que se trata de un "auténtico espectáculo". "Y lo único que hace es que estemos todo el día perdiendo el tiempo con este señor", ha manifestado.

Iñigo de la Serna ha indicado que Puigdemont solo tiene "una única salida" que es la de "dar la cara" ante la Justicia. "Es una persona que está huída y que tiene que dar la cara ante la Justicia. Ése es el final del camino, más allá de los dimes y diretes, idas y venidas de una persona que tiene un comportamiento completamente errático", ha señalado.

Por ello, ha afirmado que "su final" es que venga a España a afrontar sus responsabilidades personales "por haber vulnerado la ley y enfrentarse a la Justicia para que sea ésta la que dictamine la responsabilidad última que tiene".

Ante la petición de Puigdemont, que ha reclamado poder regresar a Cataluña "sin riesgos", el ministro ha apuntado que "no hay riesgos", lo que hay son "certezas". "No hay riesgo alguno. Él tiene que venir y cumplir la ley como todos los españoles. Si él piensa que está por encima del resto de los españoles y que es la única persona en este país que no tiene por qué responder ante la justicia, desde luego, es que vive en un mundo absolutamente irreal", ha manifestado.