Jiménez Losantos, condenado por decir que Carolina Bescansa drogó a su hijo para llevarlo al Congreso

Un juez de Madrid ha condenado al presentador Federico Jiménez Losantos y a su medio, Libertad Digital SA, a indemnizar con 10.000 euros a Carolina Bescansa "por intromisión ilegítima en el derecho al honor". La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, da la razón a la diputada de Unidos Podemos, quien demandó al periodista por los múltiples comentarios que hizo en sus programas a cuenta de la sesión constitutiva del Congreso tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 a cuenta de la presencia en el Hemiciclo del hijo de la entonces dirigente de Podemos.

La sentencia, que además obliga a retirar los contenidos de Internet, considera que Losantos vertió "expresiones vejatorias y ofensivas" durante varios días en los comentarios que realizó en un videoblog. Entre las aseveraciones del presentador, la sentencia recoge las insinuaciones de que Bescansa había drogado a su hijo para que permaneciera tranquilo durante la larga sesión parlamentaria celebrada el 13 de enero de 2016.

Entre los diferentes comentarios que hizo Losantos en los días posteriores a la sesión, criticó "la repugnante utilización de niños" por parte de Podemos y lo comparó "con Hitler y Stalin". "Había un bebé que gimoteaba en el hombro de su madre. Es tan repugnante la utilización de niños que conviene recordar que en la política contemporánea es algo que han hecho solamente dos líderes, siempre, durante muchos años, Hitler y Stalin..."

En otro de los videoblog, asegura: "Son gente que desprecian la democracia, pues se burla del Parlamento, ayer llevaron una banda de música, una mamá viejuna llegó con su bebé, los enemigos del niño Jesús nos quieren meter por las narices al niño de la Bescansa, como si esto fuera una reinvindicación, yo entiendo que cuando a los 44 eres mamá la sorpresa sea mayúscla..."

Losantos también pidió que el Estado retirara la custiodia de su hijo: "Es un niño malcriado que si en España hubiera servicios sociales le quitarían la custodia a la madre". "Ayer vimos un caso de maltrato infantil", dijo en otro momento. "Ese bebé que se lo quiten a la madre, que es muy mala, porque así no se cría a un niño", fue otra de sus frases.

El presentador del medio que fue financiado con dinero de la caja B del PP llegó a decir que Bescansa había drogado a su hijo: "Imagino que el niño iba dopado, porque desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el niño aguantando flashazos, sin ponerse a llorar, hacer pipí ni popó, a lo mejor es que hacían lo de antaño, o el chupete con anís o el valium y el niño a dormir".

Posteriormente, aseguró que la diputada se había desecho de su hijo: "Pobre bebé de la Bescansa, debe de estar en algún contenedor porque ya no lo han vuelto a sacar, no sé qué habrán hecho con él, lo habrán dado en adopción...".

Entre los comentarios de esos días también llegó a expresar su deseo de matar a Íñigo Errejón o Rita Maestre: "... veo a Errejón, veo a Bescansa, veo a Rita Maestre, y me sale, me sale el monte, no el agro, el monte... si llevo la 'lupara', disparo".