Rajoy y Sánchez se centran en sus "coincidencias" frente al desafío secesionista de Cataluña y evitan hablar de economía

Las dos horas y media de reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, de este jueves en Moncloa se han concentrado en los asuntos que concitan "coincidencias" como la respuesta al desafío secesionista en Cataluña o la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de genero pero ambos dirigentes han evitado hablar de asuntos económicos, donde ya se conocen la posiciones encontradas, según ha explicado el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Ha pasado mes y medio desde que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE tras conseguir la secretaría del partido tras ganar las primarias pero en el primer encuentro entre Rajoy y Sánchez se han saludado con un buen apretón de manos y han posado sonrientes ante los fotógrafos, no ha habido tensión y se les ha visto muy cordiales y relajados antes de su primera reunión en Moncloa en esta legislatura. Fuentes del Ejecutivo han añadido que este encuentro supone el establecimiento de "cauces de comunicación" que "abren la vía para otros acuerdos".

El ministro portavoz ha insistido en ubicar el encuentro en "la normalidad institucional y en la estabilidad constitucional tan necesaria en estos momentos". Cataluña ha sido la protagonista de la reunión, según las explicaciones de Méndez de Vigo, que ha apuntado que "hay una coincidencia absoluta" en que "el referéndum es ilegal y atenta contra la soberanía nacional".

Ambos dirigentes han convenido la necesidad del mantener "la voluntad de diálogo en Cataluña", aunque el portavoz del Gobierno ha subrayado que debe ser "siempre dentro de la legalidad".

A pesar de los retos económicos como el futuro de las pensiones o las negociaciones actuales sobre el techo de gasto, el ministro portavoz ha asegurado que "no se han tocado temas económicos en la reunión entre Rajoy y Sánchez. "No ha habido acuerdos para excluir temas con antelación, se han tratado temas importantes. Esta es la primera conversación después de bastante tiempo", ha explicado. Fuentes del Gobierno han puntualizado que sacar el tema de la negociación del techo de gasto no era necesario cuando ya se conocía la posición contraria de los socialistas y el Gobierno busca mayorías alternativas con otras fuerzas políticas.

Méndez de Vigo sí ha desgranado otras "posiciones coincidentes" en asuntos como la lucha contra el terrorismo, temas de política internacional en Siria, Libia y Venenzuela, además de la "importancia de que el Brexit concluya en tiempo y se tengan en cuenta los derechos de los ciudadanos" y temas de seguridad nacional, "en los que se pretende "mantener entendimientos de otros tiempos" con los socialistas, ha remachado Méndez de Vigo.

Otros puntos que se han tratado han sido la consecución de "un pacto contra la violencia de género en el Congreso de los diputados" y la necesidad de llegar a un acuerdo para "llevar en tiempo y forma la renovación institucional del defensor del Pueblo y del director general de RTVE".

En el último encuentro entre ambos dirigentes, en agosto de 2016, la reunión solo duró 30 minutos y el líder socialista llegó a decir que fue un encuentro "prescindible". Entonces, Rajoy presidía un Gobierno en funciones y buscaba el apoyo de otras fuerzas políticas para conseguir un pacto de investidura que lo mantuviera en Moncloa.