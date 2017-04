Maza niega que Moix tratara de obstaculizar la investigación a González

La Fiscalía General del Estado, que dirige José Manuel Maza, ha negado hoy que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, haya tratado de "obstaculizar" la investigación de la llamada operación Lezo y en concreto la relativa al expresidente madrileño Ignacio González, detenido ayer.

La Fiscalía General del Estado así lo indica en una nota de prensa emitida "ante ciertas noticias aparecidas en algún medio de comunicación respecto de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en la llamada operación Lezo".

"Es falso" que el fiscal Jefe Anticorrupción "haya intentado obstaculizar la investigación", destaca la Fiscalía, que añade que es "igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid".

Lo que sí admite son "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" en el seno de la Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas "en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las Fiscalías".

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, Moix defendió en esa Junta suspender uno de los registros practicados en la operación Lezo, pero el resto de fiscales de Anticorrupción se opusieron y finalmente el fiscal jefe asumió el criterio de la mayoría.

El Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía.

No obstante, la Fiscalía General no aporta más detalles, ni explica a qué registro se opuso Moix, porque "no es posible, en el momento actual, entrar en el fondo del asunto ni desvelar elementos ni datos del procedimiento por encontrarse declarado el secreto de sumario".