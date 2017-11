Observadores locales no garantizan que los comicios de Kenia sean creíbles

El Grupo de Observación Electoral (Elog) de Kenia dijo hoy que "no puede asegurar" que la repetición de las elecciones presidenciales del pasado 26 de octubre, que dio la victoria al presidente Uhuru Kenyatta, fueran "libres, justas y creíbles".

Según el grupo de observadores locales, la "ausencia" de interventores que no fueran de Jubilee (coalición gobernante) y de observadores "podrían haber comprometido el resultado electoral".

Esto habría afectado también a la "transparencia" del proceso de voto y recuento de resultados, aseguró la presidenta de este Comité, Regina Opondo.

"No es posible afirmar con autoridad que la Comisión Electoral cumplió con todas las instrucciones del fallo del Tribunal Supremo (que ordenó la repetición de las presidenciales del pasado 8 de agosto por irregularidades) y la ley relativa a las elecciones", dijo Opondo en relación a los comicios del 26 de octubre.

Además, los observadores locales denunciaron que posponer la celebración de las elecciones en algunas regiones debido a la inseguridad y la violencia privó a miles de kenianos (más de 1,8 millones) de ejercer su derecho al voto.

La Comisión Electoral decidió el lunes anunciar la victoria del presidente Uhuru Kenyatta pese a que en cuatro condados los electores no pudieron votar por enfrentamientos entre Policía y partidarios de la oposición.

La Comisión dijo que el resultado final no se vería afectado, ya que Kenyatta logró el 98 por ciento de los votos.

Sin embargo, los observadores locales consideraron que no está dentro de su mandato determinar si la victoria del presidente Kenyatta es válida, ya que solo lo puede determinar el Tribunal.

Por su parte, la Unión Europea, que actuó como observador internacional el pasado 26, dijo ayer que "ha habido ataques contra el poder judicial y contra la Comisión Electoral, modificaciones legislativas -de la ley electoral- sin consenso, obstrucción al proceso electoral y una acción desproporcionada de las fuerzas de seguridad".

La oposición, que decidió no concurrir a las elecciones pocos días antes de la votación al considerar que no existían garantías para un proceso democrático, anunció que seguirá convocando manifestaciones y "presentando recursos", aunque no especificó si recurrirá este resultado electoral ante el Supremo.