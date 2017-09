El PNV avisa a Rajoy que el "problema" catalán no se va a arreglar "con amenazas y con la fuerza"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado este miércoles, tras los registros en sede de la Generalitat y la detención de una docena de cargos catalanes, que ante el "problema" abierto en Cataluña el Gobierno no puede "escudarse" detrás de los jueces o los fiscales. A su entender, se trata de un asunto que "no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza" ni apelando solo al cumplimiento de la ley.

Esteban ha trasladado esta reflexión a Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, justo minutos después de que los diputados de ERC abandonaran el hemiciclo en señal de protesta por esos registros que está realizando la Guardia Civil en diferentes departamentos del Gobierno catalán.

Rajoy -que previamente había justificado esos registros porque son por orden de un juez para que "se cumpla la ley"-- ha afirmado que a "nadie en su sano juicio" le agrada la situación que se está viviendo en Cataluña, pero ha recalcado que se le están pidiendo que convoque un referéndum que él "no puede hacer" y que tiene como "único objetivo liquidar la soberanía nacional".

Por eso, ha dicho que la respuesta ante ese desafío secesionista no podía ser otra que la que ha dado el Gobierno. "He tenido muchos interlocutores, pero nunca he tenido un interlocutor que me pidiera cosas imposibles y que pasara por encima de la ley", ha manifestado, para añadir que están actuando con "moderación y proporcionalidad".

SE HA LLEGADO A UN "AUTÉNTICO CONFLICTO SOCIAL"

En su turno, Esteban ha señalado que lo que empezó siendo un problema económico-competencial ha terminado, fruto de las acciones o inacciones del Gobierno del PP, en un "auténtico conflicto social con fondo catalán clarísimo", en el que se ofrece como única respuesta el cumplimiento de la ley.

El portavoz de los nacionalistas vascos ha repasado lo ocurrido en los últimos días, con entradas en imprentas, bloqueo de las cuentas catalanas, "amenaza" a alcaldes si no acuden al llamamiento del fiscal, al estilo del actor Tom Cruise en la película "Minority Report' porque "están seguros de que van a cometer una ilegalidad".

Y hoy, ha proseguido, se han despertado con la noticia de los registros y la detención de cargos públicos de la Generalitat. A su juicio, este "problema" no puede escudarse detrás de los jueces o los fiscales porque "no se va a arreglar con amenazas y con la fuerza". Es más, ha dicho "discrepar" sobre el hecho de que no pueda celebrarse un referéndum en Cataluña porque se podría haber acordado y adoptado unas condiciones.

Sin embargo, Rajoy ha criticado que se quiera liquidar el ordenamiento jurídico, pasando por encima todos los trámites democráticos. A su entender, no se puede permitir que se produzcan "atropellos" como los que se vivieron en el Parlamento catalán a primeros se septiembre porque entonces solo les quedaría "la injusticia y la arbitrariedad". "Que nadie cuente conmigo para liquidar la unidad de España y la soberanía nacional, para eso no me dedico a la vida política", ha concluido.