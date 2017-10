El PP da por cerrada la crisis catalana con las elecciones y coloca como principal objetivo los presupuestos de 2018

Las elecciones autonómicas en Catalunya convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de la intervención de la autonomía catalana son la solución. Tanto que el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha anunciado este lunes que el objetivo primordial son "los Presupuestos del año 2018, que están elaborados pero la situación política del país aconsejaban no poner en marcha la negociación con otros partidos. No es un objetivo aparcado, es conseguir este retos en las próximas semanas".

"Los Presupuestos darán estabilidad económica y política para el país. Es necesario retomar el diálogo con los partidos con los que se consiguió un acuerdo en las cuentas de 2017. En estos presupuestos había muchas partidas plurianuales. Hay razones para avanzar en el acuerdo. Los que tenían excusas para no negociar la eficacia del 155 debería eliminar cualquier recelo", ha explicado Martínez Maillo.

El dirigente del PP ha asegurado que en la formación no hay "alegría ni satisfacción" por la aplicación del artículo del 155 y que sería "una buena noticia si no tiene que volver a aplicarse". Además ha señalado que "los líderes independentistas ya son pasado. Son la parte más negra de la Catalunya actual. Han escrito la pagina más nefasta y perjudicial para Catalunya y sus ciudadanos. La convocatoria de elecciones han dejado descolocado y desorientado al mundo independentista. Están lo suficientemente desconcertados porque vana a tener urnas, pero no de las de todo a cien, sino legales".

"¿Después de la declaración unilateral de Independencia, qué queda? ¿Después del abismo, qué queda? Nada, salvo mucho daños a los catalanes y al resto de España y las responsabilidades penales del presidente y su govern, que son muchas", ha apuntado Martínez Maillo.

Cuando se le ha preguntado por parte de los periodistas su opinión sobre que e l expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, cesado en aplicación del artículo 155, se encuentra en Bélgica con miembros de su Govern pidiendo la condición de refugiado, el dirigente popular ha contestado "que es una prueba más de la mentira del independentismo. Implícitamente está reconociendo la legalidad que ha vulnerado. Al igual que cuando votaron en secreto la DUI porque reconocían la legalidad, cuando PDeCAT y ERC han accedido a concurrir a las elecciones autonómicas o que mantengan las actas de diputados en el Congreso".

Ante las elecciones autonómicas catalanas, el coordinador general del PP ha explicado que "como partido nos vamos a centrar en estas elecciones" y, aunque ha pedido prudencia a la hora de leer las encuestas, ha señalado que "nunca se había visto a tanta gente con la bandera española y catalana en la calle como en estos días".

Martínez Maillo ha cargado duramente contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que ha acusado de tener una postura de "complicidad con los independentistas" y ha apuntado que era necesario "levantar las caretas de algunos. Podemos ha decepcionado a mucha gente. No es un partido nacional, no se puede contar con ellos para la defensa de los intereses de este país. Pablo Iglesias ha cometido el error de confundido al PP con el estado de derecho, ha utilizado la critica a instituciones del Estado par criticar a Rajoy, les va a pasar factura".