El PP, pesimista ante la posibilidad de que Puigdemont rectifique, avisa de que hay más medidas aparte del 155

"Primero hay que esperar a ver qué es lo que se ha hecho e iniciar toda una serie de medidas que no pasan solo por el 155, pasan también por otras medidas", ha manifestado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, preguntado por los pasos que dará el Gobierno si Puigdemont dice que sí ha proclamado la República catalana.

"El Estado de derecho tiene muchos recursos para hacer frente al desafío en Cataluña y evitar que nadie descuartice España", ha recalcado, remachando: "Se va a actuar con fuerza y hay medidas suficientes". Eso sí, no ha dado más detalles sobre los pasos que dará el Gobierno para frenar el independentismo: "Lo que no se puede hacer es contarle a los malos cómo van a actuar los buenos", ha argumentado.

En cualquier vaso, Hernando ha dicho que no es "muy optimista" y no cree que Puigdemont vaya a rectificar en sus tesis. A juicio del 'popular', si Puigdemont estuviera dispuesto, no se hubiera llegado a la situación de "confrontación civil" a la que se ha llegado: "Aquí el nacionalismo independentista ha montado una fantasía en torno a una arcadia feliz que se está desmoronando a cada momento", ha señalado. "Soy pesimista", ha manifestado, cuestionado sobre la posibilidad de que Puigdemont rectifique.

"RIDÍCULO CÓSMICO DE CARÁCTER MUNDIAL"

Para el diputado del PP, Puigdemont "hace juegos malabares en el alambre". Y, a su juicio, ha quedado demostrado con el "numerito lamentable" que dio en el Parlamento catalán, cuando compareció para dejar en suspenso la independencia: "Fue un ridículo cósmico de carácter mundial", ha defendido.

En cualquier caso, ha dicho esperar que el líder del Ejecutivo autonómico "se vaya pronto" y se convoquen elecciones en Cataluña. "Sería lo razonable y sensato", ha afirmado, recordando que se han convocado comisión en Cataluña "por mucho menos".

El diputado del PP, que cree que "en la unidad" de los constitucionalistas "está la debilidad de los independentistas", sostiene que en un Estado de derecho el poder judicial funciona de manera independiente para personas que se saltan la ley. Preguntado si cree que Puigdemont u otros dirigentes independentistas serán detenidos en las próximas semanas, ha apuntado que esa decisión le corresponde a la Justicia.

Eso sí, ha remarcado que algunos han dado "un golpe de Estado", "se han saltado las leyes" y "han estimulado la violencia en las calles desde el coche oficial": "Cuando quebrantamos la ley tenemos que responder", ha concluido.