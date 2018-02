El PSOE carga contra Ada Colau por el "despropósito" del plante al rey en el World Mobile Congress

El PSOE carga contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por el plante al rey en el World Mobile Congress. "E s un despropósito que no reciban al rey", ha expresado el responsable de Economía, Manuel Escudero, en la rueda de prensa en la que ha reiterado que este martes el PSOE registrará una proposición de ley para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC y se derogue el factor de sostenibilidad.

"Se equivocan y siguen acumulando errores que perjudican a su ciudad", ha expresado el dirigente socialista, que acusa a Colau de ponerse del lado de los separatistas. "L a alcaldesa está desatendiendo sus obligaciones y su posición institucional –ha agregado Escudero–. Era obligado, un acto de cortesía y normalidad institucional y lo que hemos visto es un acto de confrontación institucional".

Colau y el presidente del Parlament, Roger Torrent, no participaron en besamanos al jefe del Estado en la inauguración; pero sí estuvieron en la cena oficial con motivo del pistoletazo de salida al evento. La alcaldesa incluso aplaudió el discurso de Felipe VI, no así el presidente del Parlament.

Preguntado por los periodistas, Escudero ha hecho extensiva la crítica a Torrent, aunque el centro de las críticas de los socialistas es la alcaldesa de Barcelona, que hace unos meses rompió el acuerdo de gobierno con el PSC.

Colau no té capacitat per governar una ciutat com Barcelona: no defensa els seus interessos ni els dels seus ciutadans ni és capaç de representar-la institucionalment com es mereix. Ens fa perdre oportunitats de futur. https://t.co/Sc8t7ih1UM