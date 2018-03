El PSOE reprocha a Rajoy que vaya al Congreso "a rastras" para hablar de pensiones

El PSOE reprocha a Mariano Rajoy que vaya al Congreso "a rastras" para hablar de pensiones. La portavoz socialista, Margarita Robles, ha valorado positivamente que el Pleno vaya a acoger un debate sobre este asunto, pero ha asegurado que el anuncio del presidente del Gobierno responde a la "presión" de la oposición y de las calles.

"Es importante que los ciudadanos sepan es que si Rajoy lo hace es porque viene a rastras ante la presión de las fuerzas de la oposición y ante los movimientos que esta habiendo en la calle", ha dicho Robles, que ve al presidente "obligado con finalidad electoralista".

El anuncio de Rajoy se ha producido una semana después de que miles de pensionistas salieran a la calle en toda España para protestar por la ínfima subida de las pensiones del 0,25%. Este jueves han repetido la movilización.

Unidos Podemos solicitó la comparecencia de Rajoy por este asunto. PSOE y Ciudadanos anunciaron su apoyo a esa iniciativa. Los socialistas, no obstante, han salido en contra de los de Pablo Iglesias a quienes acusan de oportunismo ante el auge de este asunto mientras que el PSOE ha llevado el tema más veces al Congreso.

"Hemos estado solos en la reivindicación de la mejora de la situación de los pensionistas. En sede parlamentaria hemos hecho 24 iniciativas mientras que otros grupos que ahora hablan y reivindican no han traído ninguna y el Gobierno tampoco", ha señalado la portavoz socialista en una rueda de prensa.

Robles ha expresado, además, que no es suficiente con que Rajoy acuda al Congreso a hacer anuncios y hablar de pensiones sino que deben de discutirse y, en su caso, aprobarse propuestas de resolución de la oposición. Socialistas y Unidos Podemos han presentado sendas proposiciones para que la revalorización de las pensiones sea conforme al incremento del IPC.

La portavoz socialista ha insistido en la subida de tono de Pedro Sánchez hacia Mariano Rajoy, a quien exige que convoque elecciones si no logra sacar adelante los presupuestos. "No puede seguir gobernando aquel que no cumple con sus obligaciones", ha sentenciado Robles.