Rajoy anuncia que llevará el debate de las pensiones al Congreso en un pleno monográfico

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que solicitará "hoy mismo" comparecer en un pleno monográfico sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados. Un pleno que, espera, se produzca en diez o doce días.

En una entrevista en el programa de Ana Rosa (Telecinco), Mariano Rajoy ha señalado que solicitará comparecer ante el Congreso para buscar una solución a las protestas por la subida del 0,25% en las pensiones. Una subida contra la que se han manifestado miles de pensionistas en toda España y que ha llevado a UGT a recurrir la subida ante la Audiencia Nacional.

Desde Unidos Podemos solicitaron un pleno sobre la sostenibilidad de las pensiones, pero el presidente propondrá que el monográfico sea sobre las pensiones "en general". "Este pleno monográfico puede ser el pleno más importante de esta legislatura", ha señalado.

"Hemos subido las pensiones, es verdad que poco y mucho menos de lo que nos hubiera gustado", ha defendido Rajoy, que ha achacado la escasa subida de las pensiones a que la situación económica no es tan buena como para permitir una subida mayor. "Entiendo las reivindicaciones de los pensionistas, pero todavía debemos consolidar más la recuperación para que la subida de las pensiones sea mayor".

Sobre el relevo de Luis de Guindos, que será el nuevo vicepresidente del BCE, el presidente ha dicho: "Habrá que nombrarlo. Será la semana que viene y él no lo sabe". ¿Está en el Gobierno? "Eso no se lo puedo decir", ha respondido Rajoy. ¿Es hombre entonces?: "Yo no me atrevería a sacar conclusiones tan rápidamente".

El 23 de marzo, Presupuestos

Rajoy también ha anunciado su intención de que el Consejo de Ministros presente los Presupuestos Generales del Estado en su reunión del 23 de marzo. El presidente ha admitido que aún no ha llegado a ningún acuerdo "con nadie", pero ha señalado que ha detectado "buena disposición". En este sentido ha añadido que espera que Ciudadanos "dé un paso adelante", ante los obstáculos que ha puesto la formación de Albert Rivera.