Iglesias se sube al 'tramabús' de Podemos para denunciar las conexiones de la corrupción

Esta mañana ha echado a andar el 'tramabús', un autobús promovido por Podemos para que circule durante esta semana por lugares que representan puntos centrales de la corrupción y de las puertas giratorias en Madrid.

Frente a los edificios de compañías como Endesa, Iberdrola o Bankia; instituciones como el Banco de España o la Bolsa de Madrid y la sede del Partido Popular ha parado por primera vez este vehículo. Su decoración no ha pasado desapercibida para viandantes y conductores, que no se han resistido a tomar fotos.

El vehículo de color azul –como el PP–, decorado con grandes vinilos con los rostros de algunos de los protagonistas de las relaciones de poder que quieren denunciar desde Podemos, ha circulado también por calles emblemáticas de la capital, como Serrano o el Paseo del Prado. "La trama corrupta se mantiene en el poder recortando nuestros derechos y saqueando nuestro país", es uno de los lemas que han colocado en el autocar.

Uno de los laterales del 'tramabús' Marcos Servera

Algunos de los rostros que figuran en este autocar son los de los expresidentes Felipe González y José María Aznar; el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; el extesorero del PP, Luis Bárcenas; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa.

Además, también han dibujado a Mariano Rajoy de espaldas mandando el polémico mensaje "Luis, sé fuerte"."Rajoy está mirando de espaldas, mientras todos están de cara, porque es la explicación de lo que hace el poder político. No quieren mirar de frente a su espejo, que es el poder económico", ha incidido el sociólogo y escritor Rubén Juste, autor de Ibex-35 (Capitán Swing).

Según ha añadido, con esta ruta pretenden realizar una "labor pedagógica" y lanzar una "campaña de concienciación" para que la "gente sea consciente de que existe un entramado" y no crea que los casos investigados son "casos aislados". "La corrupción es un problema de salud pública que está amenazando la integridad de las personas", ha apuntado Juste. "Este 'tramabús' busca que la gente se sienta respaldada por un discurso. Y así denunciar que la subida del precio de la electricidad no se debe a que un día llueva o no salga el sol, esos precios son connivencia del poder económico y político".

Irene Montero en el 'tramabús' PODEMOS

Además de Juste, el primer recorrido de este autocar ha contando con Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, como guías. En el estreno, solo han participado periodistas como asistentes al recorrido. Aunque según han explicado desde el partido el autobús circulará durante esta semana por Madrid, sus rutas estarán abiertas al público, participarán diferentes portavoces y contarán con diferentes recorridos.

"Nos vamos a esforzar para que llegue a todas partes", ha resaltado Iglesias. Además ha citado Murcia, Valencia o Galicia como algunas de las comunidades por las que que les gustaría que circulase el 'tramabús', donde posiblemente irá alterando las caras que lo decoran.

El 'tramabús' ha salido desde el Parque de Berlín y ha realizado su primera parada frente a la sede de Endesa, cerca del Campo de Las Naciones. Allí Montero ha destacado que esta compañía es "un buen ejemplo de la trama". "Cuando Aznar llegó al Gobierno situó en esta empresa, mayoritariamente pública, a personas de su confianza como a Martín Villa, alto cargo del franquismo", ha asegurado.

Con esta ruta, Podemos pretende que "el movimiento (del autobús) dibuje una línea de poder" que relacione a políticos con grandes empresas. "El PP siempre dice que los casos de corrupción son casos aislados, pero el movimiento nos permite dibujar una línea de poder diseñada por la geografía de la ciudad", ha apuntado Montero.

"Muchas veces estas relaciones (de poder) han salido en medios o han sido publicadas por investigadores pero no es información que maneje la mayoría de la sociedad. ¿Por qué no es así si la información es pública? ¿Por qué no se estudia esta información? Nos estamos refiriendo a quién manda en España, quién decide si tenemos derecho a la electricidad y al agua", ha añadido Irene Montero.

También se ha realizado una parada en la sede de Iberdola. "En su Consejo de Administración ha estado Acebes, exministro de Aznar, y José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat valenciana. Además, es el mayor donante privado de la Fundación Faes, producción del pensamiento para José María Aznar", ha añadido.

A mitad de ruta, Pablo Iglesias se ha subido al autocar. Lo ha hecho en Plaza Castilla, donde se encuentra la sede de Bankia. En ese punto ha denunciado que "la trama está parasitando las instituciones públicas", recordando la salida a bolsa y su posterior rescate.

A los asistentes de esta primera ruta les han recibido con un sobre con un mensaje: "Frente a los sobres de dinero negro, este sobre contiene las medidas para frenar la trama de corrupción que domina nuestro país". En él aluden a doce soluciones con las que pretenden combatir "el bloque de poder" y las puertas giratorias.

Esperanza Aguirre, entre las caras del 'tramabús' Marcos Servera

"La mejor vacuna contra la trama son políticas económicas que defiendan a los empresarios, porque estos señores no son empresarios de verdad, son parásitos que han hecho dinero estando muy cerca del poder. Algunos ciudadanos tienen que sacar empresas adelante apretándose el cinturón, mientras otros como Villar Mir salen adelante gracias a sus vínculos políticos", ha recordado Iglesias.

"La trama tiene que ver con que haya niños que estudian en barracones en la Comunidad Valenciana, o que se utilice el derecho a la sanidad para enriquecer a algunos amigos", ha añadido el secretario general de Podemos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Bolsa de Madrid, el Banco de España y el Congreso de los diputados han sido otros de los puntos emblemáticos por los que ha circulado por primera vez el 'tramabús'.

Frente a la sede del Partido Popular Iglesias ha recordado que con esta ruta pretenden "combatir la teoría de la conspiración", y ha puesto como ejemplo que la sede de Génova es la de un partido que cuenta con "850 cargos públicos que han sido imputados".