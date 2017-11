Partidos vascos critican la ausencia del PP en los actos del Día de la Memoria

Todas las formaciones con representación en el Parlamento vasco han criticado la ausencia este viernes en los actos de celebración del Día de la Memoria del Partido Popular quien ha rechazado por su parte que se le "critique" mientras "se rebaja la exigencia a quienes hoy todavía forman parte de la escolta de la violencia en este país".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los representantes de los partidos vascos se han referido a la celebración este viernes del Día de la Memoria y al hecho de que el PP desvinculara de la conmemoración celebrada en distintos puntos, entre ellas, la del Parlamento.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, tras indicar que el Día de la Memoria busca, "con la mayor honestidad posible", recordar lo que pasó y ante ese pasado "ver qué posición mantuvimos cada uno", ha lamentado que el PP "no se sume" a estas conmemoraciones y ha advertido de que los populares están intentando "rescatar un relato de que no es la fiesta tal y como se concibió".

"Cree que hay una utilización de parte, lo que yo no comparto. Al PP, no sé por qué razón, no le interesa estrenar tiempos de normalización en la creencia de que con eso gestiona los tiempos políticos", ha indicado. A su juicio, el PP busca "retrasar lo máximo que se puedan dar esos escenarios de normalidad".

Por todo ello, ha considerado que este partido "se está quedando atrás". "Al PP España no le importa tanto sacrificar al PP de Euskadi en la medida que es la ultima formación en fuerza electoral", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "por sentido de la responsabilidad tenía que estar, pero ha decidido no participar".

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha indicado que en el país se ha dado "un ciclo de confrontación desde 1936 hasta 2011", en el que "muchas personas han sufrido "violencias de diferentes orígenes". En este sentido, cree que el 10 de noviembre, era un "día para recordarles a todas ellas" y para "la unidad".

Casanova, que ha destacado que se debe dar un reconocimiento del sufrimiento y el dolor y trabajar para que "no se repita" lo ocurrido, ha afirmado que aunque se fije el 2011 como la fecha de desaparición de la violencia, todavía existen, a su juicio, "episodios de violencia relacionada con ese largo conflicto". "No podemos hablar de un capítulo completamente cerrado", ha indicado.

"48 personas que defendían los derechos de los presos han recibido condenas y peticiones fiscales de hasta 15 años de prisión, presos como Ibon Iparragirre y otros presos enfermos no pueden acceder a la libertad por la política de venganza del Estado o 300 personas que todavía siguen en prisión cuando se les podría aplicar la doctrina que se le aplicó a Galindo para cumplir solo dos años de prisión por unos hechos gravísimos, tan graves o más que los que han cometido los que están en prisión, lo que nos lleva a decir que las víctimas de Galindo no tienen los mismos derechos y tienen menos categoría que las de los que están en prisión", ha agregado.

"CONVIVENCIA ADMIRABLE"

El dirigente de EH Bildu ha manifestado que, hasta que no se solucionen estos episodios, no se podrá "hablar de una paz definitiva". En todo caso, ha indicado que ello no debe ser un "elemento de confrontación", se debe construir un nuevo escenario y ha destacado que la inmensa mayoría de la sociedad ha hecho "un ejercicio de convivencia admirable"

Asimismo, ha dicho que EH Bildu "va a estar siempre" en el "reconocimiento del dolor" y ha indicado que "otros tendrán que explicar por qué no quieren estar", en referencia al PP.

Casanova ha manifestado que, aunque puedan tener discrepancias con el PP, están dispuestos a compartir espacios de reflexión "serenos" y ha indicado que "cada uno se retrata". "Ayer se volvió a retratar. Todo el mundo va en una dirección y vosotros en otra, si no hacéis una reflexión es vuestra responsabilidad", ha apuntado.

ELKARREKIN PODEMOS

Por su parte, el portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha defendido que el Día de la Memoria significa "reivindicar el derecho a la vida sin excepción, deslegitimar todo terrorismo y defender la dignidad de las victimas de ETA, GAL o abusos policiales".

En este sentido, ha lamentado que los partidos todavía estén "un poco por detrás de la sociedad y las víctimas, aunque no todos". Por ello, ha criticado que "la imagen de ayer del PP es bastante frustrante para la mayoría de vascos que quieren que los partidos nos mostremos firmes en la defensa de los derechos humanos".

"El PP tiene que tener claro que el tiempo de sacar réditos políticos con cuestiones de paz ha terminado. Hay que estar a la altura de la exigencia de convivencia que tiene la sociedad vasca", ha añadido.

De este modo, ha lamentado que el PP se "autoexcluya" de los homenajes y de la ponencia de Memoria, ya que son espacios necesarios para construir un relato veraz. "Me gustaría recordar al PP y a Alfonso Alonso que en la campaña electoral se comprometieron a ayudar a todas las víctimas pero con acciones como la que vivimos ayer no se les ayuda sino que se les frustra", ha expresado.

PSE

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha indicado que es "triste" que no se diera una "confluencia de todos" en el Día de la Memoria, por la ausencia del PP.

Pastor ha señalado que el PSE-EE no quiere jugar a la equiparación de víctimas porque "no todas son iguales y no se pueden hacer equidistancias", pero ha manifestado que "no se acaba de entender, cada vez menos, esa ausencia del PP". Por ello, ha lamentado que el PP o participara porque era "importante el acto de ayer" y también buscar el "mayor consenso posible".

PP

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha recordado que su formación trabajó en 2010 por construir el Día de la Memoria y se produjo un acuerdo político en el Parlamento, Juntas y Ayuntamientos vascos "para declararlo como un día de víctimas del terrorismo".

Según ha recalcado, el PP estaba "de acuerdo con el planteamiento original" y con que las víctimas del terrorismo "no se podían mezclar con víctimas de otras violencias igualmente ilegítimas e injustas que también deberían tener su día de recuerdo".

"Nosotros somos un colectivo víctima del terrorismo y tenemos derecho a reclamar claves de identificación concreta de la existencia del terrorismo, fundamentalmente de ETA", ha incidido.

Tras subrayar que ninguna violencia tiene partidarios en Euskadi "salvo la de ETA", ha lamentado que las reflexiones de algunos representantes políticos se dirijan a "criticar" al PP mientras "se rebaja la exigencia a quienes hoy todavía forman parte de la escolta de la violencia en este país".

"En este país todavía Bildu no ha condenado los crímenes de ETA, no se ha apartado de su estrategia criminal. No queremos equidistancia. Queremos reconocer a las víctimas de ETA y del terrorismo y que tengan ese día. Ese es el elemento fundamental", ha añadido.

Por ello, ha incidido en que se debe transitar todavía un camino por parte de Bildu y "el mundo que ha rodeado a ETA y que todavía le apoya" que es "donde hay que poner la exigencia".

"Ahora la clave parece que está en el PP. Nosotros celebramos ayer el Día de la Memoria en las claves que se había constituido", ha indicado, al tiempo que ha instado a Casanova a condenar los asesinatos de parlamentarios vascos.

"Yo condeno cualquier vulneración de los derechos humanos, la tortura... tú disfrazas tu falta de compromiso ético con esta sociedad. No condenas asesinatos de compañeros de la Cámara, algo que a los demás no nos pasa", ha finalizado.