Pedro Sánchez entierra la moción de censura: "La ambición que tenemos es ganar al PP en escaños y en votos"

Pedro Sánchez entierra la posibilidad de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy esta legislatura. "Yo quiero ganar al PP", ha dicho el secretario general en una entrevista en 'Las mañanas de Cuatro': "La ambición que tenemos es ganar al PP en escaños y en votos". El líder socialista ha explicado que, "a partir de ahí", buscará los apoyos para llegar a Moncloa: "No voy a ser presidente a cualquier precio".

El secretario general del PSOE ha contestado así a la pregunta de si las fuerzas independentistas quedan "inhabilitadas" como socios para llevarle a Moncloa. Sánchez ha insistido en que los socialistas no pactarán con las fuerzas que ponen en riesgo "la integridad territorial" del país. No obstante, los socialistas no descartan llegar a acuerdos con ERC si renuncian a la independencia de Catalunya.

Sánchez ha cargado contra Ada Colau por la ruptura del pacto de gobierno con el PSC en Catalunya: "Ha pasado de la equidistancia a una decisión equivocada. Ha antepuesto una serie de intereses que nada tienen que ver con los intereses de los barceloneses y barcelonesas".

"Hay una izquierda que vuelve a cometer el mismo error: quebrar la unidad de las izquierdas", ha apostillado Sánchez: "Mi determinación es intentar entenderme con las izquierdas, no desde luego con un partido que se ha situado a la derecha de la derecha del PP". El líder socialista, que llegó a un acuerdo para su investidura fallida con Albert Rivera, ha considera que Ciudadanos se ha convertido en el "VOX del PP".

Sin embargo, ha defendido el acuerdo del PSC con los herederos de Unió –ubicados en el centro-derecha y el "nacionalismo moderado–, pese a que rechazaron el matrimonio homosexual e incluso una de las integrantes de las listas que encabeza Miquel Iceta, Montserrat Surroca, se posicionó a favor de la tramitación de la ley del aborto de Gallardón.

"No es tiempo de hacer falacias ad hominem", ha contestado Sánchez, que ha defendido que la incorporación de esos dirigentes no supone que el PSC traicione sus principios. "Necesitamos tender puentes y entendimiento entre distintos. Si todo permanece igual y, por tanto, vamos con una composición de listas iguales a las de hace dos años nada cambiará y es evidente que Catalunya necesita una segunda oportunidad", ha afirmado.

Sánchez ha asegurado que "el PSC está en ganar las elecciones, en ser la primera fuerza" y "en acabar con la dinámica de bloques".

El secretario general del PSOE ha defendido su acuerdo con Mariano Rajoy para aplicar el 155 en Catalunya y ha asegurado que está "apoyando al Estado a pesar de este Gobierno".

Además, ha cargado contra Carles Puigdemont, a quien ha acusado de mentir a los catalanes: "Ahora resulta que no son independentistas", ha ironizado sobre las palabras del president cesado, que admitió en una entrevista en Le Soir que "una solución distinta a la independencia es posible".

"Ahora que se le ve deambular por Bruselas parece que el viajar le sienta bien. Parece que todo eso que dice que era real, era ficticio y ahora dice que puede haber otra salida", ha apostillado.