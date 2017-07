Pedro Sánchez hace un "balance esperanzador" de sus reuniones con Iglesias y Rivera

"Un balance positivo y añadiría que esperanzador". Es la valoración que hace Pedro Sánchez de sus reuniones con Pablo Iglesias y Albert Rivera, que le alejaron de su intención inicial de desbancar al PP del Gobierno al quedarse en una declaración de intenciones de impulsar iniciativas parlamentarias. Aunque el líder socialista no descarta una moción de censura en el futuro e insta a Ciudadanos a "reflexionar", reconoce difiere de Unidos Podemos en la urgencia por presentarla.

"El rumbo está claro. El que nosotros no planteemos la moción de censura no significa que no la descartemos, pero tiene que ser meditada y no improvisada. Abogamos por que vayamos paso a paso", ha expresado Sánchez en su primera rueda de prensa en Ferraz desde que fue elegido secretario general el 21 de mayo y que se ha celebrado con motivo de su reunión con el jefe del Estado.

No obstante, Sánchez ha admitido que los puntos de encuentro con las otras formaciones divergieron. Así, ha destacado la proximidad con Unidos Podemos respecto a la política social; con IU sobre los nuevos derechos; y con Ciudadanos, sobre regeneración democrática.

Preguntado sobre si ve posible acuerdos a tres pese a la distancia entre Iglesias y Rivera, Sánchez se ha mostrado optimista: "Como he defendido siempre, hay muchos puntos de unión entre esas tres fuerzas políticas a las que se pueden unir otras y el PSOE no va a renunciar". Ha puesto como ejemplo la reforma constitucional o la modificación de la ley electoral.

Además, el secretario general del PSOE ha rechazado el emplazamiento de Unidos Podemos para que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que fue en coalición con el PSOE en las listas electorales, vote contra el techo de gasto. Sánchez ha apelado a la "autonomía" de esa formación regional y ha limitado su acuerdo al voto en la investidura para hacer presidente al candidato socialista: "El PSOE es el PSOE y Nueva Canarias es Nueva Canarias", ha argumentado.

Sánchez ha trasladado al rey la necesidad de reformar la Constitución como solución para el problema territorial. Cataluña ha ocupado buena parte de las cerca de dos horas que ha durado el encuentro en Zarzuela. Sánchez ha notado al monarca "preocupado" por el desafío soberanista, pero no ha querido revelar qué le parece la propuesta de reforma constitucional que hacen los socialistas ni su posición sobre la plurinacionalidad del Estado, adoptada en el 39º Congreso Federal. Tampoco considera que le corresponda al rey "impulsar" soluciones políticas para Cataluña.

El líder socialista también trasladará a Mariano Rajoy la necesidad de plantear una solución política basada en la negociación y el pacto en la reunión que ambos mantendrán el jueves en Moncloa. Sánchez no ha querido decir quién tomó la iniciativa para mantener ese encuentro (si el PSOE o el gabinete del presidente del Gobierno). De hecho, ha insistido en que apoyará a Rajoy si da el paso de ofrecer una solución para Cataluña.

También le trasladará la necesidad que España fije una postura "clara y contundente" sobre el cambio climático en la próxima reunión del G20, así como diez compromisos del PSOE, entre los que se encuentran la regeneración democrática, la reforma constitucional, la protección de derechos sociales, la estabilidad presupuestaria y fiscal que pase por una reforma fiscal, la reindustrialización, la derogación de la reforma laboral y un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la independencia del CGPJ, las pensiones y la educación.