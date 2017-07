El asistente del comisario Pino dice que compaginaba organizar su agenda con investigar en Suiza y Barcelona

Una suerte de jefe de gabinete que igual organiza la agenda del director adjunto operativo de la Policía que se monta en un avión del Cuerpo y viaja a Suiza a indagar sobre las cuentas de un político soberanista. Así se presentó este miércoles el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago en su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados que indaga en la utilización partidista de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

La importancia de la declaración de Fuentes Gago radica en que actuó entre 2014 y 2016 como mano derecha de Eugenio Pino, el comisario jefe de la Policía Nacional hasta su jubilación en el verano de 2016 y máximo responsable de las maniobras contra la oposición. El policía ha admitido que actuaba como una especie de asistente porque el puesto de jefe de gabinete no existe en la Dirección Adjunta Operativa. Su trabajo, ha añadido, era relacionarse con los sindicatos policiales (él mismo había presidido uno), “asuntos de tipo legal”, acompañar a Pino y “cualquier otra cuestión dentro de las competencias de la DAO”.

Y en esas “competencias” cabía todo, según ha relatado con naturalidad Fuentes Gago, aunque las unidades especializadas en combatir la corrupción, por ejemplo, no están enmarcadas en esa estructura de la DAO. Fuentes Gago no ha sabido explicar por qué consta que fue jefe de sección operativa de la Casa del Rey y no prestó un solo día de trabajo allí, según consta en la documentación entregada por Interior a la comisión del Congreso de los Diputados.

En esa documentación también consta un viaje del inspector jefe a Suiza, en un avión del Cuerpo, tres días después de que el banco suizo USB desmintiera la información de El Mundo de que Xavier Trias tenía una cuenta allí y que la Fiscalía archivara su investigación previa. Según Fuentes Gago, su viaje consistió en “acompañar a verificar” la información falsa obtenida con anterioridad, pero que ni es el policía que controlaba al confidente ni el que consiguió el dato.

También negó haberle mostrado a Daniel de Alfonso, el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, el pantallazo de la cuenta falsa, como aquel declaró en la misma comisión. En cualquier caso, el policía ha admitido que conoce desde hace tiempo a Daniel de Alfonso y que organizó sus reuniones con Fernández Díaz, pero por orden del jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Fuentes Gago ha negado que existiera "una brigada política" de forma reiterada. Sobre su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa ha dicho: "Yo aquí soy un soldado".

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha preguntado al policía si le parecía normal que la Unidad de Asuntos Internos se viera implicada en investigaciones a políticos soberanistas cuando se trata de “la policía de la policía”. Fuentes Gago no ha sabido responder y ha admitido que él también dependía del jefe de esa Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. “Usted se parece más a Torrente que a Bond”, le ha soltado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. A Fuentes Gago le constan 19 viajes a Barcelona acreditados. Él ha asegurado que no tenían que ver con investigaciones a políticos soberanistas. También ha negado que su destino actual en La Haya, donde también ha sido destinada su mujer, sea una recompensa. Ambos cobran más de 10.000 euros brutos mensuales cada uno.

Unidos Podemos ha insistido en conocer quién manda la Unidad de Inteligencia que firma el informe PISA sobre su supuesta financiación irregular, a lo que Fuentes Gago se ha negado. El inspector jefe ha asegurado no tener nada que ver con el informe PISA.

Desde el PSOE, Juan Carlos Campo le ha preguntado si durante ese viaje a Suiza verificaron que la cuenta de Trias no existía. Fuentes Gago ha contestado que esa información se la trasladó a sus superiores: "No sé en qué estado está, no voy a decirle más". Ha admitido que realizó ese viaje junto a otras tres personas y que mantuvieron una reunión en Suiza con un quinto implicado, per se ha negado a revelar quién es.

La comparecencia de Gago fue seguida desde la sala por su sustituto en la presidencia del Sindicato Profesional de Policía, José Antonio Calleja, y el secretario general de la Unión Federal de Policía, Víctor Duque. Ambos sindicatos firmaron la querella contra Artur Mas por la celebración del 9-N, acusación que también ejerció el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

El PP sólo ha preguntado a Fuentes Gago por qué se hizo policía y si cree que su comparecencia le va a perjudicar en su carrera. El portavoz popular, Carlos Rojas, ha recordado sus condecoraciones y ha asegurado que la oposición ha usado su comparecencia "para intentar sacar rédito político". "Desde el PP nunca hemos defendido esta citación porque no ha lugar", ha añadido.