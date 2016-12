Podemos denuncia que el Gobierno "se ha olvidado" de los emigrados y que "infravalora la realidad"

"El Gobierno no solo se ha olvidado de nosotros sino que nos rechaza activamente. Si quisiera saber cuántos somos, solo tendría que hacer cosas tan sencillas como mirar los padrones de la Seguridad Social de los países europeos", ha asegurado Jubera antes de participar en un encuentro en Madrid de los representantes las bases de Podemos en el extranjero.

Jubera ha puesto de ejemplo el caso de Inglaterra, donde el número de inscritos en la Seguridad Social es "cinco veces mayor que el número de inscritos en los consultado". "Los números infravaloran la realidad de toda la gente que hemos tenido que irnos", ha lamentado.

En este sentido, la dirigente 'morada' ha sentenciado que los españoles que se han ido "buscando una vida digna" que España no les "ofrecía" y que además tiene "imposible volver", no son "un fenómeno atmosférico".

INVITAN A DASTIS A QUE SE DÉ "UNA VUELTA POR LOS AEROPUERTOS"

Además, Jubera ha aprovechado para recriminar al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, sus palabras durante el Pleno del Congreso de la semana sobre los jóvenes emigrados, cuando aseguró que no le parecía "una tragedia" que tuvieran que separarse de sus familias porque "ir fuera enriquece, abre la menta y fortalece habilidades sociales", y acusó a Podemos de pintar "una realidad apocalíptica y demagógica que no existe".

A este respecto, la dirigente ha invitado al ministro a que se dé "una vuelta por los aeropuertos y conozca cuál es la realidad de las personas" que viven fuera, antes de decir que no es un "drama" que se tengan que separar de sus "familias y amigos".

Jubera ha explicado asimismo que el encuentro que el partido morado celebra en Madrid entre el miércoles y el jueves, el II Foro Exterior, tiene como objetivo discutir sobre las necesidades de los emigrados así como de los derechos que han "perdido" y les han "quitado" y sobre las características de la nueva inmigración, que es "muy diversa".

"Lo complicado ahora en España es no conocer a alguien que haya tenido que ir fuera", ha asegurado, al tiempo que ha apuntado que el foro se celebra en Navidad porque es "el único momento" que muchos tienen para volver, aunque "la gran mayoría" de los emigrados ni siquiera se lo pueden permitir, ha añadido.

El encuentro, que este miércoles inauguró el secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, ha contado hoy con la presencia del secretario de Organización, Pablo Echenique, quien ha su llegada a explicado que son más de 9.000 los inscritos del partido que residen en el extranjero y alrededor de 20 los círculos activos.

GOBIERNOS QUE "EXPULSAN" GENTE

"Los círculos del exterior tienen una perspectiva muy especial, son gente que ha tenido que irse de nuestro país en muchas ocasiones debido a la crisis económica y que han encontrado en Podemos una esperanza para poder volver en algún momento cuando la situación y los gobiernos que tenemos dejen de expulsar a su gente", ha afirmado Echenique.

"Estamos hablando de personas que son parte de esas víctimas de la crisis económica que no se han ido a ampliar sus horizontes como decía de manera vergonzante Dastis, sino que muchas veces se han tenido que ir en contra de su voluntad porque aquí no encontraban salida profesional o no se podían ganar el pan", ha remachado.

Según Echenique, los militantes de Podemos en el exterior "son una pieza fundamental" para "una fuerza que aspira a que España deje de ser un país de emigrantes" y vuelva a ser un país en el que se reciba a gente y n se la "expulse" de las fronteras.