Rajoy acusa a Iglesias de "magnificar" la corrupción a una semana de testificar por la Gürtel

Ante una pregunta de Unidos Podemos sobre corrupción, Venezuela. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a recurrir este miércoles a la difícil situación que vive el país caribeño para eludir una pregunta de Pablo Iglesias en la sesión de control que se ha celebrado en el Congreso. A una semana de convertirse en el primer presidente que testifica en un tribunal por un caso de corrupción, Rajoy ha acusado al líder de Unidos Podemos de "exagerarla y magnificarla" para sacar rédito político.

Pablo Iglesias ha preguntado a Mariano Rajoy si conoce el coste que ha supuesto la corrupción del PP para los españoles. El presidente del Gobierno se ha limitado a responder que "la corrupción es siempre negativa" pero "la de todos los partidos" y que "ahora se están descubriendo hechos ocurridos muchos años atrás", sin aludir a la implicación de su partido en ellos.

En la réplica, el secretario general de Podemos le ha exigido "más honestidad" a Rajoy y le ha recordado que el PP intentó vetar la pregunta la semana pasada en la Mesa del Congreso. Tras recordarle los millones de euros que, según las investigaciones, se han evaporado de las arcas públicas en casos como Gürtel o Lezo, Iglesias ha advertido a Rajoy: "Mientras ustedes estén en el Gobierno los ciudadanos van a tener que pagar de su bolsillo los casos de corrupción. Por eso vamos a trabajar para echarle del Gobierno".

Antes de terminar su turno, Iglesias ha avanzado que Rajoy iba a utilizar Venezuela en su respuesta. Y no se ha equivocado. "Efectivamente, le voy a hablar de Venezuela", ha comenzado el presidente su última intervención.

"Usted necesita que las cosas vayan mal", le ha reprochado el jefe del Ejecutivo al líder de Unidos Podemos. "Lo suyo fue protestar y cuando las cosas empiezan a mejorar se agarran al mantra de la corrupción. La exageran, la magnifican. No lo hacen para combatirlo, sino para sacar provecho político", ha insistido.

"Yo prefiero combatirla, la suya también", ha proseguido, para reconocer que en cualquier caso se trata "de otro tipo de corrupción, la de quienes se han negado a denunciar la violación de derechos humanos y la invasión de parlamentos democráticos. A ustedes les han pagado y no son libres señor Iglesias", ha acusado Rajoy.

El presidente del Gobierno se ha referido así a las informaciones sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que ningún tribunal si quiera ha entrado a investigar tras archivar multitud de causas interpuestas, algunas basadas en el denominado Informe PISA, realizado supuestamente por agentes de la Policía Nacional sin identificar bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior y que las Fiscalías del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han despreciado por ser un mero recorte de titulares de periódico sin acreditar.

Rajoy ignora las reprobaciones a los ministros

El presidente del Gobierno también ha respondido una pregunta de la portavoz del PSOE, Margarita Robles. Mariano Rajoy ha reconocido ante el Pleno del Congreso que no va a hacer nada con los dos ministros de su Ejecutivo que han sido reprobados por los diputados: el de Justicia, Rafael Catalá, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"Respeto las dos decisiones de esta Cámara, en este caso no las comparto y como no me obligan a tomar ninguna decisión, pues esto es lo que voy a hacer", ha respondido Rajoy a Robles. Para Rajoy, que una mayoría parlamentaria –en la que se incluye su socio de investidura, Ciudadanos– censurara a dos de sus ministros, no requiere una actuación por su parte y recuerda que le corresponde al presidente "nombrar y separar" ministros.

Robles ha acusado a Rajoy de tener una "conducta arrogante" al ignorar la decisión del Parlamento y le ha recordado que es a éste al que corresponde la soberanía nacional, el control al Gobierno y la asunción de responsabilidad política.

"Sus resoluciones en esta materia disponen de un valor político, el que cada uno quiera darle", ha contestado Rajoy, que le ha dicho a la portavoz socialista que no le "corresponde" a ella tomar decisiones sobre la composición de su Consejo de Ministros.

El Congreso reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las injerencias del Gobierno en las investigaciones judiciales de la corrupción del PP y a Cristóbal Montoro, por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la amnistía fiscal. Rajoy ha defendido a titula de Hacienda en este segundo caso por tratarse de una anulación por la "forma" y no por el fondo del beneficio a los defraudadores. Además, ha recordado que la decisión del alto tribunal no tiene efectos.

Rajoy ha asegurado que si cada vez que se declaran inconstitucionales "uno o dos artículos" el ministro de turno tiene que dimitir, "tendría un problema". "Pero yo podría decir que, en el caso de que el Constitucional le dé la razón al gobierno, los diputados que presenten un recurso tendrían que dimitir, lo cual es absurdo", ha zanjado Rajoy pidiendo "un poco de equilibrio sensatez y mesura a la vida política".