Rivera acusa a los separatistas de dar "medio paso atrás" para seguir en el poder sin renunciar a la independencia

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este martes a los líderes independentistas de intentar dar "medio paso atrás" en el proceso soberanista para seguir en el poder pero sin dejar de reivindicar la independencia de Cataluña. Rivera sostiene que quieren "en cualquier momento, romper España" pero "saben que la única manera es fingiendo que respetan la ley".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, preguntado por la nueva postura del candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha abierto la puerta a la celebración de un referéndum en toda España, a diferencia de la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.

El líder del partido naranja ha rechazado la convocatoria de un referéndum en todo el Estado para votar sobre la independencia de Cataluña: "En ningún caso vamos a votar romper nuestro país", ha recalcado. Y ha añadido que "mucho menos" se va a celebrar solo en una parte del territorio y, de este modo, "cuestionar" el artículo 1 de la Constitución que dice que "todos" los españoles pueden tomar decisiones "sobre lo que pasa en España": "Yo soy catalán pero me importa lo mismo lo que pasa en Murcia o en Madrid", ha argumentado.

A su juicio, el nacionalismo es "el principal problema" de Europa y España. "Tenemos que armarnos de proyecto, de vigilancia, de valores, de unidad y de acción entre los partidos constitucionalistas", ha asegurado al tiempo que ha rechazado que "un golpista" pueda ser presidente de una comunidad autónoma, en referencia Puigdemont y a la posibilidad de que se presente a la investidura a pesar de estar huido en Bélgica.

"LOS ESCAÑOS SE GANAN EN LAS URNAS, NO EN LOS DESPACHOS"

Por otro lado, Rivera ha afeado a los socialistas catalanes y al PP catalán "intercambiarse escaños como cromos" tras negarse la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, a ceder un diputado al PPC para que pueda formar un grupo parlamentario propio: "Los escaños se ganan en las urnas, no en los despachos", ha remarcado.

"Yo no he participado nunca de esos trueques", ha indicado, y ha añadido que siempre se ha posicionado "en contra", recordando que su posición fue la misma "cuando PP y PSOE intentaron dar un grupo a CDC" en el Parlamento. "Que no cuenten con Ciudadanos ni en el Parlamento de Cataluña, ni en el Congreso y el Senado", ha zanjado.

Además, ha abogado por cambiar la ley electoral para que los votos de los ciudadanos "valgan igual" y ha apuntado que, con una modificación en ese sentido, su formación "gobernaría" hoy en Cataluña y los 'populares' tendrían un grupo parlamentario propio. Así, ha criticado al PP porque, según Rivera, a los 'populares' no les interesa "a nivel nacional" acometer una reforma de la ley electoral.