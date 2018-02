Salvini: Si UE no cambia tratados, Italia podrá reducir aportación económica

El líder y candidato de la Liga Norte (LN) para las elecciones del 4 de marzo en Italia, Matteo Salvini, avanzó hoy que si llega al Gobierno pedirá a la Unión Europea (UE) el cambio de algunos tratados o, si no, podría reducir su aportación económica.

En un encuentro con la prensa extranjera en Roma, Salvini, que concurre con Silvio Berlusconi en una coalición que la mayoría de sondeos dan como ganadora pero sin mayoría, avanzó que en caso de ganar las elecciones acudirá ante la Unión para reclamar la revisión y modificación de algunos tratados.

Preguntado por sus intenciones en caso de que en Bruselas no acepten su petición, Salvini defendió que Italia es "un contribuyente neto" que aporta más fondos de los que recibe y que pondrá "en discusión" este hecho.

"Puedo reducir mis transferencias a la UE", avanzó el político, para defender después que si consigue un voto más que el partido de Berlusconi y logran formar un gobierno estable, pedirá ser designado como primer ministro.

En este sentido defendió que "primero es Italia que la normativa comunitaria", consideró la moneda única como "un experimento erróneo" que "no es dogma" y defendió la idea de Europa como "una comunidad de pueblos que respetan algunas elecciones nacionales".

"Italia está en Europa, es un país fundador, a mi me gusta la idea de comunidad (...) Me gustaría una comunidad de pueblos que respetan algunas elecciones nacionales", defendió.

Asimismo se mostró contrario a ampliar en "desmedida" el bloque: "La vida real me dice que Europa tendrá una vida larga si hace bien las pocas cosas que debe hacer bien y si no se amplia en desmedida", lamentó.

"Pienso en algunos países en vías de entrada... Alguien ha tomado la UE como un centro comercial sin raíces. Hace falta detenerse, reflexionar, no crecer más desde mañana, pienso en Kosovo o Macedonia, que seguramente no darían más cohesión", señaló.

Para impulsar este cambio en la política comunitaria, reconoció que "ningún país puede hacer nada solo" y dijo que se prepara para "pensar con otros países el futuro de Europa", citando al Ejecutivo del húngaro Viktor Orban o a la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, como sus referentes.

Salvini también habló sobre su postura en materia migratoria, dadas sus continuas críticas a la gestión de este flujo, y dijo que su idea de país pasa por uno que "acoge de buena gana hasta que pueda pero primero protegerá a sus ciudadanos".

Resumió sus intenciones al afirmar: "refugiados políticos verdaderos sí, económicos no" porque, aseguró, "hay que tomar una elección puesto que en Italia hay cinco millones de pobres".

Aseguró que su partido no es xenófobo por basar su campaña en el lema "Los italianos primero" sino que defendió su deseo de "un país solidario y abierto pero dentro de algunas reglas".

"No se me puede imputar como lesivo para alguien el hecho de que en mi programa defienda a los italianos. También defiendo a los 5 millones de inmigrantes con la documentación en regla. No es un discurso étnico, sino cultural", puntualizó.