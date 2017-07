Sánchez se reúne mañana con el Rey sin que Rajoy le haya llamado todavía

El socialista Pedro Sánchez será mañana recibido en audiencia por el Rey, con motivo de su reelección como secretario general en el 39 Congreso de hace dos semanas, sin que Mariano Rajoy le haya llamado todavía, lo que ha llevado hoy a los socialistas a criticar los "modales" del presidente del Gobierno.

En rueda de prensa, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha asegurado que Sánchez "no va a estar llamando a ver si le recibe" Rajoy, al que ha pedido que "asuma" que él es el presidente del Gobierno de España y que "hay un secretario general elegido del que sigue siendo el principal partido de la izquierda y de la oposición".

Según Ábalos, el presidente "ya sabe lo que tiene que hacer", por lo que "es absurdo que estas cosas se estén planteando en los medios de comunicación, teniendo teléfonos como tenemos hoy en día".

Desde su reelección el pasado 18 de junio, Sánchez se ha reunido con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; IU, Alberto Garzón; y Ciudadanos, Albert Rivera, para buscar una alternativa a futuro que arrebate el gobierno al PP y ha llamado a Rajoy por teléfono para mostrarle su apoyo frente al desafío soberanista de Cataluña.

Rajoy, sin embargo, ni ha llamado a Sánchez para felicitarle formalmente por su reelección ni le ha citado institucionalmente.

El Gobierno, a través de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado hoy "la plena disposición y disponibilidad" del jefe del Ejecutivo para hablar "cuando quiera" con Sánchez.

Méndez de Vigo ha señalado ya en varias ocasiones que Rajoy estaría "encantado de hablar" con el líder socialista, al que envió un sms tras las primarias del 21 de mayo que le decía: "Hablamos cuando tengas un minuto".

"A mí me da igual que esté encantado o que no", se ha quejado Ábalos, que ha dicho que no sabe si la agenda de Rajoy es "laxa" o está "constreñida", pero que "todo depende de la agenda y de los modales del presidente".

A la espera del desenlace, Sánchez acudirá mañana al Palacio de la Zarzuela, donde será recibido por Felipe VI sobre las 11.00, tras lo cual comparecerá en rueda de prensa en Ferraz.

La última vez que Sánchez se entrevistó con el Rey en Zarzuela fue el 28 de julio de 2016, en la ronda de consultas previa a la investidura fallida de Mariano Rajoy de finales de agosto y dos meses antes de que el secretario general del PSOE dimitiera.

Sobre el hecho de que el líder del PSOE haya excluido de su ronda de contactos a los partidos independentistas, Ábalos ha argumentado que, en la medida en que están representados en el parlamento español, estos partidos son "constitucionales", pero que es "muy difícil plantearse acuerdos para resolver los problemas de España con quien te está diciendo que se quiere ir de España".