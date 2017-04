Unidos Podemos promueve una moción de censura a Mariano Rajoy tras la operación Lezo

Moción de censura a Mariano Rajoy. Los dirigentes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han llamado hoy a iniciar los trámites parlamentarios para desalojar al presidente del Gobierno de Moncloa "ante la grave situación institucional puesta en evidencia en las últimas semanas".

"España está viviendo un estado de excepción democrático: por el saqueo del PP de las administraciones públicas y un comportamiento parásito de las instituciones", ha afirmado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: "Iniciamos encuentros para una moción de censura al PP. Hemos informado a otros partidos, como el PSOE; sindicatos como CCOO y asociaciones como Jueces para la Democracia".

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha respondido con dureza a la iniciativa. Ha acusado a Iglesias "de mala fe, falta de rigor y pérdida de tiempo para poner en marcha una comisión de investigación. Aventura lo que va a pasar, en todo caso, ya les ha dicho que va a presentar la moción independientemente de los apoyos que tenga".

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos-En Comú-Podem, ha llamado al resto de organizaciones "a secundar" la iniciativa. Xavier Domènech, coportavoz del grupo confederal y diputado de En Comú Podem ha calificado del momento de "grangrena, inaguantable e inaceptable; no se regenera sólo con petición de comparecencias, sino a partir de la constatación de que el PP no tiene la mayoría de la Cámara, se la dan, no es suya, y lo que tocaría es que el PP hiciera una cuestión de confianza y como no lo va a hacer tenemos que trabajar para acabar con la gangrena y esa medida es la moción de censura".

El coportavoz de Unidos Podemos y coordinador de IU, Alberto Garzón, ha recordado que la corrupción en los 90 acabó con el sistema político italiano: "Contaban con una fiscalía independiente y jueces que lucharon contra la mafia. Esa situación no puede repetirse en nuestro país por el PP, que ha parasitado las instituciones; es el caso grave del fiscal Anticorrupción que está defendiendo la corrupción. Es una situación de excepción de Estado y estamos en la obligación ética y política de sacar al PP del gobierno. El PP está carcomiendo la democracia con su corrupción. Esto no es un problema parlamentario, es un problema de país".

El coportavoz confederal y diputado de En Marea, Antón Gomez-Reino, ha afirmado que la situación es de "anomalía y excepcionalidad democrática: iniciamos una ronda de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil a las que nos debemos y con el resto de la Cámara para presentar una moción de censura ante la metástasis de la corrupción".

La reciente operación Lezo, que evidencia el saqueo del Canal de Isabel II que ha llevado a la prisión al expresidente madrileño Ignacio González y a la dimisión de Esperanza Aguirre; y que también ha puesto luz sobre las maniobras del PP para poner y quitar jueces y fiscales, ha supuesto un punto de inflexión para Unidos Podemos.

¿El candidato será Pablo Iglesias? "Esto no va de nombres ni de caras", ha afirmado Iglesias: "Queremos dialogar con la sociedad civil y otras organizaciones política, pero independientemente de los acuerdos, la sociedad está reclamando una alternativa regeneradora al PP. Esto va más allá de los partidos, va de la salud de nuestra democracia".

Iglesias ha explicado que ha hablado "con Javier Fernández y Mario Giménez, del PSOE; así como con Ignacio Fernández Toxo, de CCOO; e Ignacio González de Jueces para la Democracia". Con Ciudadanos no ha "obtenido respuesta".

Domènech, por su parte, ha explicado que ha hablado con dirigentes del PDECat y ERC.

"Nosotros esperamos lograr apoyos suficientes, pero es un imperativo ético presentar una alternativa regeneradora", ha insistido Iglesias: "Nos han puesto en las instituciones para cambiar las cosas y el mecanismo para sacar al PP es la moción de censura".

"No entendemos por qué hay formaciones que se manifiestan en contra de la corrupción y al tiempo sostienen al PP, el partido más corrupto de Europa", ha reflexionado Iglesias en alusión a Ciudadanos: "La lógica fundamental es de país, no de partido, y está poniendo en riesgo la seguridad de todos los españoles".

ERC pide el referéndum

El portavoz de Compromís (4 diputados), Joan Baldoví, ha afirmado: "La moción se tiene que presentar con apoyos. Nosotros estaríamos encantados de que prosperar la moción de censura. Siempre entendimos que el PP no debería gobernar. Estamos en un momento de emergencia democrática. Ha habido una vulneración flgrante de la separación de poderes, y apoyaremos cualquier iniciativa que lleve al PP a la oposición. El PSOE debería estar a la altura de las circunstancias: Podemos llegar a unos mínimos para hacer cambios para regenerar la vida política española. El candidato debería ser del partido más votado: el PSOE".

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá ha explicado: "La posición de ERC [9 diputados] será muy clara: siempre apoyaremos a una formación política que no ponga impedimentos a la celebración de un referéndum en septiembre. La apoyamos si los que la presentan manifiestan que no pondrán impedimento al referéndum".