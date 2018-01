Villegas pide al Gobierno que fije ya el Debate sobre el estado de la Nación, donde Cs expondrá su "proyecto de país"

"Es imprescindible poner fecha ya al Debate sobre el estado de la Nación, no puede pasar un día más dando largas sobre este tema", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del la Ejecutiva Permanente del partido.

Villegas considera que el Ejecutivo "no tiene muchas ganas de dar la cara" respecto a cómo gestiona la economía o los problemas que plantea el independentismo catalán, mientras que el PSOE "tampoco parece muy interesado" en ese debate. "No sé si porque (su líder) Pedro Sánchez no tiene escaño o porque no tiene muchas cosas que ofrecer a los españoles", ha añadido.

En Ciudadanos sostienen que esa sesión "se debe producir ya", puesto que ya han pasado casi tres años desde el último Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso. Aparte de escuchar las explicaciones del Gobierno, "los que tenemos un proyecto de futuro para el país lo pondremos encima de la mesa", ha agregado.

ACUERDOS "CONGELADOS" CON EL PP

Por otro lado, el dirigente de Cs ha reiterado que el acuerdo de investidura que firmaron con el PP en agosto de 2016 está "congelado" y que seguirá así mientras los 'populares' "prefieran anteponer la poltrona de la senadora imputada por corrupción política", Pilar Barreiro.

En este sentido, ha exhortado al PP a "no alargar más la agonía" y "cumplir su palabra", reclamando a Barreiro que abandone su escaño, ya que el pacto de investidura obliga a apartar del cargo público a los investigados por corrupción.

"Confiamos en que el PP no siga poniendo en peligro la estabilidad económica del país" y "la aprobación de los Presupuestos", ha manifestado tras recordar que las medidas que acordaron ambos partidos para los Presupuestos Generales del Estado de 2018 continúan "bloqueadas" porque en la situación actual Cs se niega a apoyarlos.

JUEZA ESPAÑOLA EN EL TEDH

Por último, Villegas se ha referido a María Elósegui, la nueva juez española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, según 'eldiario.es', falseó el currículum que envió a Estrasburgo con su candidatura al asegurar que participó en la elaboración de la Ley de Igualdad de 2007.

"Si estamos ante un falseamiento del currículum, es una de las causas que hemos defendido que deben tener consecuencias para cualquier cargo público", ha declarado. En este caso se trata de "un puesto de responsabilidad que ha pasado por unos filtros", y "si se ha producido un engaño, habría que actuar en consecuencia", ha añadido, sin precisar más.