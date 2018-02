Zoido dice que la libertad de expresión "está más que garantizada" y resta peso al informe de Amnistía Internacional

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que el Gobierno no ha tenido "nada que ver" en la decisión de ARCO de retirar la obra del artista español Santiago Sierra que representa a los "presos políticos" de España, y que la libertad de expresión "está más que garantizada".

"Ha sido una decisión de IFEMA y el Gobierno no ha tenido que ver", ha señalado Zoido en una entrevista en la Cadena SER. El ministro ha insistido en que en España el Gobierno respeta "la libertad de expresión" y que la decisión de retirar la obra, en la que aparecen representados el exvicepresident Oriol Junqueras y 'los Jordis', es "una decisión que ha tomado una representación privada". "El arte como tal siempre es arte y hay que ser muy respetuoso con la consideración del arte, pero cuando una entidad privada toma una decisión, hay que respetarla".

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que ha defendido que el Gobierno no censura a nadie y que está "a favor de la libertad de expresión en el ámbito de la cultura y del arte creativo". "El Gobierno no ha tenido nada que ver. Nosotros no censuramos a nadie", ha señalado el portavoz del Gobierno.

Preguntado sobre el informe de Amnistía Internacional, que denuncia la restricción "desproporcionada" de la libertad de expresión en España, Zoido ha destacado que son consideraciones de la ONG que, en su opinión, no se refieren a la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida popularmente como 'ley mordaza'-, sino que se refieren a "otros temas". "En España la libertad de expresión está más que garantizada", ha asegurado el ministro.

En su informe, la ONG alerta que a lo largo del año 2017 se "restringió desproporcionadamente" la libertad de expresión y el derecho de reunión en el ámbito legal y a través de algunas prácticas policiales. Unas restricciones que se produjeron de forma destaca en Catalunya, según Amnistía.

Huelga feminista

En la entrevista Zoido ha señalado que el Partido Popular respeta el derecho a huelga de todos los trabajadores, igual que respeta el derecho a no hacer huelga. "No he visto que nadie dentro del PP no haya mantenido el derecho a la huelga", ha asegurado el ministro preguntado por el documento interno enviado por la dirección nacional del partido que expone las razones para oponerse a la huelga feminista del 8 de marzo.

El documento, revelado este miércoles por la Cadena SER, asegura que la convocatoria del 8-M pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental", que es "la que más ha avanzado en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres" y que la protesta apuesta "por el enfrentamiento entre mujeres y hombre en detrimento de la unidad".

"No sé en qué contexto se produjo esa expresión", ha destacado Zoido sobre el documento de los populares, que destaca que es una convocatoria "elitista", porque solo la pueden hacer las personas con empleo, e "insolidaria" con "las mujeres autónomas que tienen un negocio y no pueden cerrar", "con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que si ellas no hacen su trabajo nadie lo hará por ellas".

Personalmente, Zoido ha señalado que respeta a las mujeres de su ministerio que quieran hacer huelga, como respeta a las que opten por no asistir a la convocatoria. "Respeto a la mujer del ministerio del Interior que quiere hacer huelga, como respeto a la que no quiera hacer huelga". "En el PP el derecho a la huelga está defendido porque existe", ha asegurado.