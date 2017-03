Un alcalde cargó a la diputación de Soria facturas por 650 euros de su propio restaurante

El alcalde de Almazán (Soria, 5.648 habitantes), José Antonio De Miguel Nieto, cargó a través del grupo provincial de Ciudadanos (del que ya no forma parte) 650 euros de gastos a la Diputación provincial que corresponden a una factura emitida por el restaurante El Rincón del Nazareno, del que es administrador.

Así figura en la página de Transparencia de la institución provincial dentro del apartado de asignaciones económicas a grupos y diputados correspondiente al segundo semestre de 2015.

En ese capítulo Ciudadanos, que entonces tenía dos diputados en la institución, declaró 1.881,18 euros. Si se descuenta una comisión bancaria de 1,20 euros, todas las facturas corresponden a comidas en restaurantes. Constan tres, todas en el mes de diciembre de 2015, por 480, 749,98 y 650 euros, respectivamente.

Una de ellas la de 650 euros, que como el resto aparece descrita bajo el concepto de "menú", corresponde al restaurante El Rincón del Nazareno, SL, del que el alcalde de Almazán y diputado provincial, José Antonio De Miguel Nieto es administrador. Las otras dos facturas pertenecen a otros dos establecimientos hosteleros.

El presupuesto gastado por el entonces grupo de Ciudadanos durante el segundo semestre de 2015 -en que se estrenó en la institución- sobrepasó en 21,18 euros la cantidad asignada por el decreto que firmó el 29 de septiembre de 2015 recién llegado al poder el presidente de la Diputación, el socialista Luis Rey, según el cual a los dos diputados de Ciudadanos le correspondían 1.860 euros (1.500 de componente fijo y 350 más como gastos variables).

El regidor de Almazán y diputado provincial, José Antonio de Miguel Nieto, es uno de los dos apoyos que dio la presidencia de la institución al PSOE, gracias a la abstención de Ciudadanos en la votación de investidura celebrada semanas después de las municipales de 2015.

Hoy está en el grupo de los no adscritos tras haber sido expulsado del partido. De Miguel admite que la factura de 650 euros corresponde al restaurante de su hija y lo explica así: " “En la Diputación de Soria los gastos de comidas sí entran como gastos subvencionables. Todos los grupos pasan facturas de restaurantes. Nos reunimos aquí en el restaurante de mi hija en Almazán porque la mayoría de los concejales son de ese partido judicial y esa era la cena anual, en la que solemos juntarnos una veintena de concejales. Entonces se podía meter como gastos pero ahora como nos hemos ido al grupo de los no adscritos lo pagamos del bolsillo. Si nos pasamos en 31 euros, pues supongo que nos los descontarían en la Diputación, no lo recuerdo”.

En abril de 2016 José Antonio de Miguel fue expulsado –como su compañero Raúl Lozano– de la formación de Albert Rivera por respaldar una moción de PSOE y PP reclamando la continuidad de las diputaciones, una posición política que contravenía el programa electoral de Ciudadanos.

Antes de concurrir como cabeza de lista en 2015 a la alcaldía por Ciudadanos, De Miguel fue durante casi dos décadas presidente del PP en Almazán y llegó a ser secretario general del partido en Soria e incluso diputado nacional entre 1991 y 1993. Antes había hecho carrera en el sindicalismo agrario como presidente de Asaja en la década de los ochenta.