El delegado del Gobierno dice del crimen de Moraña que "marcó a toda Galicia"

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha dicho hoy sobre el juicio que comienza al parricida de Moraña, David Oubel, acusado de asesinar con una sierra radial a sus dos hijas de nueve y cuatro años, que fue un caso que marcó a su familia y también "a toda Galicia y a toda la sociedad".

"Fue un hecho que nos marcó a todos", ha resumido en declaraciones a los periodistas con motivo del inicio del juicio a este hombre, que será juzgado desde hoy en la Audiencia de Pontevedra por un crimen cometido el 31 de julio de 2015.

La Fiscalía y la acusación particular, esta última en representación de la madre de las dos niñas, solicitan la pena de prisión permanente revisable y, según ha confirmado el fiscal Alejandro Pazos antes de entrar hoy en la Audiencia "hay elementos suficientes para condenarle".

"Hoy lo que importa es el veredicto del jurado y éste no se pronuncia sobre la pena", ha aclarado el fiscal, que ha confirmado que la madre de las niñas no declarará en este juicio porque "no lo ha pedido ninguna de las partes".