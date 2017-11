Las elecciones ecuatoguineanas no ofrecen espacio a los adversarios, lamenta un opositor

El proceso electoral que atraviesa Guinea Ecuatorial y que culminara mañana con comicios legislativos y municipales "no ofrece ningún cambio ni garantía que permita a los adversarios" del oficialismo "ganar espacio", lamentó Weja Chicampo, del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB).

"Las elecciones en Guinea Ecuatorial son un requisito para tranquilizar la conciencia de los poderes fácticos que operan en el país. Y no para producir algún cambio", recalcó el líder opositor, en una declaraciones a Efe enviadas por correo electrónico.

El regionalista MAIB es uno de los partidos no autorizados a concurrir en la votación que se celebrará mañana en Guinea Ecuatorial, donde el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) del presidente Teodoro Obiang (en el poder desde 1979) espera obtener una victoria casi total sobre sus oponentes.

En la pasada legislatura, el PDGE contaba con 99 de los 100 escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo y con 74 de los 75 de la Cámara Alta.

"El MAIB no participa en las elecciones ni en ninguna otra por no estar reconocido oficialmente por ley. La ley de Partidos Políticos dictada por Obiang en Guinea Ecuatorial no reconoce las formaciones políticas regionalistas", explicó.

"Un partido para que sea legal debe contar con el beneplácito de Obiang, además de integrar en sus filas a tres oriundos de cada distrito de las ocho provincias actuales del país", detalló.

El MAIB defiende la autonomía del pueblo bubi (grupo étnico de la rama bantú) en su territorio tradicional, la isla ecuatoguineana de Bioko, donde se ubica la capital del país, Malabo.

"En el trasfondo de la ley de Partidos Políticos se esconde una política étnica de supremacía fang (otra de las etnias presentes en el país), lo que evita el Estado de Derecho", consideró.

Chicampo no tiene "ninguna esperanza" de que estos comicios legislativos vayan a servir para cambiar algo.

"La libre elección en Guinea Ecuatorial no existe. La población está sojuzgada, marginada, oprimida, empobrecida", sostuvo.

Considera que, "en estas condiciones", la sociedad no "puede echar del poder a Obiang", cuyo régimen tacha de "dictatorial".

"No creo en que exista dicha posibilidad si los denominados minorías no disponen de leyes que garanticen su autogestión", dijo.

Tampoco es optimista respecto a la sucesión de Obiang, que apunta, según los expertos, a dos de los hijos del presidente como principales candidatos.

"Los cachorros de la leona son leonas en potencia", opinó.

Para cambiar las cosas, argumentó, "primero se debería ponerse en práctica e íntegramente la Carta Africana para la Democracia, Elecciones y Buena Gobernabilidad" que Obiang firmó en 2007.

"El MAIB y nuestros socios exigimos la formación de un Gobierno de unidad nacional, con la previa dimisión de Obiang, para facilitar la transición de la dictadura a la democracia", indicó.

"Y la presencia de una fuerza de interposición garante del proceso de transición, bajo la cobertura de Naciones Unidas", agregó.