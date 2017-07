El presidente de la Diputación pacense defiende al hermano de Pedro Sánchez como el "mejor" para un puesto "necesario"

"Si no fuera porque hay unos apellidos coincidentes y por supuesto hay una relación entre la persona seleccionada y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español hoy estaríamos hablando de que la Diputación de Badajoz ha incorporado a su equipo directivo a una de las personas más brillantes en el ámbito musical, no solamente de nuestro país sino de Europa", ha apuntado.

De esta forma, Gallardo ha mostrado su pesar por el hecho de que, "por tener esos apellidos y ser hermano del secretario general del Partido Socialista", David Sánchez Pérez-Castejón sea "objeto del escarnio público de los de siempre".

Por ello, y a preguntas de los medios, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que "nada de lo que se ha dicho (respecto a la contratación es cierto" sino "absolutamente injusto, injurioso y mentiroso", ya que la provisión de la plaza se ha hecho con los principios de "igualdad, mérito, capacidad y concurrencia".

Asimismo, ha asegurado que el puesto creado por la Diputación de Badajoz era "necesario", ya que profesores de los conservatorios, en sus espacios de ocio, tenían que hacer tareas de organización de los dos conservatorios de la institución provincial.

"Los reproches empiezan a partir de que se conoce que por parte de este equipo de gobierno y por parte de este presidente ha decidido de los once candidatos que sea el mejor, podíamos haber sido cobardes y elegir a otro, aunque tuviera menos currículum, porque sabíamos, no éramos ingenuos, que saldría a la luz pública no por su talento, que lo tiene y acreditado y mucho, sino porque era hermano de secretario general (del PSOE)", ha dicho.

Al mismo tiempo, Miguel Ángel Gallardo ha reafirmado que el equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz va a hacer "siempre" lo que sea mejor para la institución, y en este caso para los alumnos y alumnas de los conservatorios.

"Nosotros tenemos clarísimo que vamos a fichar a los mejores porque queremos que la Diputación de Badajoz funcione desde la excelencia", ha apostillado.

También ha resaltado de David Sánchez Pérez-Castejón que se ha formado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, uno de los lugares "más reconocidos" de la música clásica, además de acreditar el conocimiento de seis idiomas, así como una "dilatada experiencia" en la dirección de orquesta y artística.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del Programa de Talentos, consistente en la convocatoria de becas para universitarios posgraduados, así como la Oferta de Empleo de la institución provincial.