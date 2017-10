PSOE y PSC justifican su presencia en la manifestación en favor de la unidad de España junto al PP

PSOE y PSC justifican su presencia en la manifestación en favor de la unidad de España convocada por Sociedad Civil Catalana este domingo y en la que intervinieron Josep Borrell y Mario Vargas Llosa. Los socialistas, que estuvieron representados en el escenario por Borrell y también por el secretario de organización del PSC, restan importancia a la foto que les retrató junto a la derecha española, representada por Xavier García Albiol, líder del PP en Catalunya, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y los dirigentes de Ciudadanos.

"Para nosotros Sociedad Civil no es un frente de partidos. Nuestro partido no convocaba la manifestación y no nos pareció correcto que yo que soy su máximo dirigente estuviera encabezándola", ha expresado Miquel Iceta en una entrevista en Espejo Público (Antena 3). "Esa manifestación nos la llevamos gracias a Josep Borrell", ha dicho horas después en una rueda de prensa junto a Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE ha reivindicado directamente las movilizaciones de este fin de semana: tanto la convocatoria bajo el lema "Hablemos" el sábado, en la que Iceta, por ejemplo, sí participó como la convocada el domingo en Catalunya. "Si algo se vio en las calles de Catalunya es que el pueblo catalán no es uno, son muchos", ha expresado Sánchez, que ha asegurado que una parte del pueblo catalán le dice "así no" y le exige, por tanto, que "escuche" a los ciudadanos y entable un diálogo –que para Sánchez debe partir de una renuncia primero a la declaración unilateral de independencia–.

Gracias Josep Borrell por tu firme compromiso a favor de una Catalunya integradora, de entendimiento y sin exclusiones. #RecuperemElSeny — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de octubre de 2017

Sánchez agradeció a Borrell su participación en la manifestación. Ferraz resta importancia a que los socialistas aparecieran retratados junto a Albiol y otros representantes de la derecha, incluido el Gobierno. "No nos quedamos con la foto sino con el discurso se Borrell haciendo lo que hace Pedro Sánchez: reclamar diálogo", señalan fuentes oficiales del PSOE.

La dirección socialista resta importancia a los "cuatro" representantes de la extrema derecha que pudieron asistir este domingo a la convocatoria de Sociedad Civil y aseguran que Borrell no los "legitima". "Seguro que no fue cómodo para la militancia del PSC caminar con determinados gritos, personajes de la derechona y hasta con grupos de la extrema derecha", admite Odón Elorza sobre las suspicacias que ha provocado en sectores del PSC la participación de dirigentes socialistas en esa movilización. No obstante, el diputado vasco y miembro de la Ejecutiva de Sánchez pone en valor la presencia de socialistas en la manifestación como muestra del "pluralismo de la sociedad catalana" y destaca que fue una "oportunidad para dar cauce a la necesaria expresión del sentimiento de millones" de catalanes.

En Ferraz defienden, además, que no pueden dejar el discurso anti-independentistas solo en manos de Ciudadanos y el PP. "¿Dejamos la defensa del estado de derecho a la derecha?", se pregunta un miembro de la dirección. "El PSC no podía aislarse y dejar de apoyar, con reservas evidentes, una manifestación en defensa del Estado de Derecho, la integridad territorial y la Constitución", señala Elorza en su blog.

El PSOE apoyará la respuesta del Gobierno ante una DUI

Sánchez ha reiterado que Carles Puigdemont y la Generalitat que preside deben volver a la legalidad y al marco estatutario y ha dejado claro que apoyará la respuesta que dé el Gobierno en el caso de que se produzca una declaración unilateral de independencia que, a su juicio, "no tiene cabida en ningún estado social de derecho".

"Al igual que tendemos la mano para dialogar, apoyaremos la respuesta del estado de derecho para impedir la quiebra de la convivencia", ha agregado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del PSC en la que ha participado.

Lo que no ha querido aclarar Sánchez en su primera comparecencia en la que ha aceptado preguntas de los periodistas en varias semanas es si esa respuesta que apoyará será la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, ha subrayado que "la respuesta será constitucional". "N o queremos entrar en ese escenario mientras haya la menor oportunidad de evitarlo y evitarlo es no producirse declaración unilateral de independencia y volver en la legalidad", ha agregado Iceta.

Después de que la vicepresidenta del Gobierno haya deslizado que aplicarán el 155 si hay declaración de independencia con o sin el apoyo del PSOE, Sánchez se ha limitado a responder: "Soraya Sáenz de Santamaría sabe cuál es la posición del PSOE", ha expresado el secretario general del PSOE, que también ha insinuado que su partido mantiene contactos con dirigentes independentistas.

Tampoco ha querido decir si mantendrá una línea distinta en caso de que no haya una votación en el Parlament, es decir, que la independencia fuera "en diferido" o "simbólica". Sánchez ha reiterado que no debe haber declaración de independencia en cualquier caso. Iceta ha asegurado que, en el caso de que haya votación en el pleno -previsto únicamente para que comparezca Puigdemont- la llevarán al Tribunal Constitucional.