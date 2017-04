"Es duro sentarse en un tribunal que ha juzgado terroristas, narcotraficantes y a los peores corruptos de este país"

Han pasado unos días desde que la Audiencia Nacional sentenció a Cassandra Vera a un año de cárcel y siete de inhabilitación por sus tuits sobre Carrero Blanco. Esta joven murciana de 21 años ha visto cómo su vida cambiaba de un día para otro con una condena que afectará a su futuro inmediato, pero también le traerá problemas a largo plazo. Sin derecho a beca, tendrá muy difícil seguir cursando sus estudios de Historia.

Ahora, tras el revuelo inicial, Cassandra ha tenido tiempo para reflexionar sobre qué supone esta sentencia, pero también para vivir las consecuencias de una enorme exposición pública. En los últimos días su timeline ha sido objeto de prospecciones al estilo de las que realizó la Guardia Civil para sentarla en el banquillo y entre quienes han rescatado esos tuits está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

@cifupresidenta ¿Sigues yendo a los platós de TV a reírte de las personas trans como hacías en 2013 o ahora impera el oportunismo político? — Cassandra Vera (@kira_95) 31 de marzo de 2017

Cassandra critica la actitud de la presidenta regional y la de quienes se están dedicando a rebuscar en su perfil de Twitter para justificar la condena. Asegura que se ha cortado a la hora de tuitear, pero que la sentencia no ha servido para tapar unos comentarios que se han reproducido en todos los soportes tras la decisión de la Audiencia Nacional.

¿Se esperaba la condena o confiaba en una absolución? ¿Cómo se sintió durante el juicio?

Pues no esperaba nada, podrían pasar varias cosas porque las sentencias han sido muy dispares, pero es duro recibir la noticia de que te han condenado a un año de cárcel y a siete de inhabilitación absoluta. Y es duro sentarse en un tribunal así, como la Audiencia Nacional, que se ha dedicado a juzgar a terroristas, narcotraficantes y a los peores corruptos de este país.

¿Qué ha supuesto para su vida personal la condena?

Mi proyecto de futuro de dedicarme a la docencia queda frustrado por esta condena, y no solo mi proyecto de futuro, mi vida actual de estar en la carrera, porque me quitan el derecho a beca. Todavía no sé qué haré para seguir en la carrera, cómo lo voy a solucionar.

¿Recurrirá al Tribunal Supremo? Si la justicia española confirma la condena, ¿irá a la justicia europea?

Sí, por supuesto, vamos a presentar un recurso al Tribunal Supremo. Llevaremos el caso hasta la última instancia que pueda irse.

Hay muchas personas que le han apoyado tras la sentencia, pero también se han incrementado los ataques en redes sociales. ¿Le está afectando esta exposición pública?

Sí, siempre hay gente que está en contra de algo, y hay gente que está en contra de mí. Una minoría, muy minoría por suerte, pero ahí están. Intento llevarlo lo mejor que puedo, pero te afecta a la vida personal, cuando una persona anónima se convierte en noticia, incluso internacional, pues afecta a tu vida.

Hay gente que ha estado rescatado sus tuits antiguos, entre ellos la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. ¿Por qué cree que lo ha hecho?

Sí, es una de las personas que me está echando en cara tuits del 2013. Esta persona durante esos años se dedicaba a ir a platós de televisión a soltar transfobia, así que si quiere rebuscar en el pasado, pues vamos a rebuscar en el pasado. Creo que Cristina Cifuentes sólo busca el minuto de fama de los patéticos de Twitter.

¿Por qué cree que la Guardia Civil se dedica a rastrear las redes en busca de este tipo de comentarios?

No lo sé, eso deberían decirlo ellos, dar su versión oficial. Realmente, no creo que unos tuits puedan ser terrorismo, vamos lo sé seguro, lo afirmo. Que los agentes los busquen como si fueran terrorismo lo veo absurdo.

Desde que comenzó todo esto y ahora con la sentencia, ¿se autocensura a la hora de tuitear?

Claro, viendo que hay una persecución en la Audiencia Nacional, pues tengo cuidado. Pero si intentaban una condena ejemplarizante para los demás con mi caso no ha funcionado. Ahora se ven por ahí todos los chistes, que se han reproducido no solo en internet sino a nivel público, en programas de televisión, etc. En Twitter, hay cuentas exclusivamente dedicadas a difundir estos chistes.