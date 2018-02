El misterio de "Orni": la Guardia Civil confude una expresión catalana con una persona real en las grabaciones del 1-O

Un misterioso "Orni" forma parte de uno de los informes de la Guardia Civil sobre las escuchas del 1-O. Pero no hay nadie detrás de esa supuesta identidad extraída de una charla entre Josep Maria Jové y Francesc Sutrias, sino que la realidad es mucho más simple: se trata una expresión catalana que los agentes del Instituto Armado confundieron con la alusión a una persona.

Diria que la Guàrdia Civil que investiga l'1-O no sap que és "fer l'orni" i així ho delata l'atestat pic.twitter.com/qAnQL9Uyao — Quico Sallés (@QuicoSalles) 21 de febrero de 2018

En concreto, los responsables del informe reflejaron en su documento que los interlocutores "comentaron algo sobre un tal Orni". La charla entre Jové (exnúmero 2 de Junqueras) y Sutrias (director general de Patrimonio de la Generalitat) iba sobre los lugares en los que se almacenaba material para el referéndum del 1 de octubre.

Según el contexto de la charla, y como informa elMón, se refirieron a que no tenían que hacerse "los suecos", para lo que usaron "no fer l’orni". Expresión catalana similar a la anterior, y que también puede definirse como "no enterarse de algo que no interesa".

Este error de traducción de la Guardia Civil que llevó a los agentes a pensar que se referían a algún otro implicado en la causa ha generado múltiples comentarios en Twitter. La mayoría, riéndose del fallo.

Véis como es necesario aprender catalán aunque seáis la @guardiacivil ? Cómo encuentras sino a Orni o a la Ramoneta? y a Carallot? — Cris 🎗 (@gallifantes) 21 de febrero de 2018

URGENTE. Se busca a un tal "Orni". Se gratificará su captura, vivo o muerto. Extremen precauciones, es peligroso y puede ir armado. https://t.co/s1BA9AWVqO — Manuel García (@Candeliano) 21 de febrero de 2018

-¿Está Orni, de apellido Torrinco?

-¿Orni Torrinco? Puesh no, no me shuena... pic.twitter.com/Fknzd2UVUO — Fra Jeremies (@FraJeremies) 21 de febrero de 2018

- Yo soy la tormenta.

- Pues yo soy la Orni, encantada. pic.twitter.com/62jrFoZYDn — Xarnego Sediciós🎗 (@XarnegoSedicios) 21 de febrero de 2018