Relatos diferentes del 1-O en la prensa de Madrid y Barcelona

El 1 de octubre se desarolló de una manera u otra según el periódico que se lea este lunes. El relato en la prensa de Madrid es muy distinto al que cuentan en la de Barcelona. El tono y las propuestas para solucionar el evidente conflicto entre la Generalitat de Catalunya que representa Carles Puigdemont y el Gobierno de Mariano Rajoy son antagónicas. Pero hasta entre los medios que comparten discurso hay diferencia de pareceres sobre lo ocurrido este domingo, marcado por las cargas policiales que dejaron centenares de heridos.

El diario El País es el que más se diferencia, al dedicar un largo editorial a su propuesta estrella: una reforma de la Constitución que lleve a que España sea un estado federal. El periódico de Prisa señala que el "régimen del 78" está en crisis, y no por culpa de los "leninistas de color violeta", en referencia a Podemos, sino por los "partidos tradicionales y constitucionalistas", a los que acusa de ser incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para hacer reformas que solucionen el problema.

El País también carga las tintas contra los Mossos d'Esquadra, y asegura que si éstos hubiesen "impedido de antemano la apertura de colegios y retirado urnas", se habrían evitado las cargas, que describe como "escenas lamentables que dieron la vuelta al mundo". El editorial también considera que la actuación policial fue dentro de la ley, y que si la fuerza de aplicó de manera desproporcionada "sus actuaciones serán sometidas al escrutinio de los tribunales". Su último mensaje es para Rajoy, al que conminan a aclarar si "está dispuesto a que este país y sus 17 autonomías tengan un proyecto de futuro, en democracia y pacífica convivencia".

El Mundo y ABC justifican las cargas

Los otros dos periódicos principales editados en Madrid son mucho más beligerantes contra la Generalitat y los Mossos, con críticas mucho más suaves contra Rajoy y el Gobierno central. Desde las páginas de ABC se mantiene que los "violentos incidentes" hubiesen tenido menor coste que la aplicación del artículo 155. Una medida que debería haberse tomado "al día siguiente de la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad". Pero el periódico conservador no condena las cargas, sino que las justifica como "la necesidad ineludible de restaurar el orden legal, asegurar la primacía de la Constitución y cumplir las órdenes judiciales".

En El Mundo definen el 1 de octubre como "vergüenza" y "jornada ominosa" responsabilidad de una Generalitat a la que acusa de irresponsable y un Gobierno central al que tacha de inoperante. El periódico de Unidad Editorial señala que "catalanes bienintencionados" que estaban "embriagados de la propaganda" fueron a "colegios abiertos para meter una papeleta impresa en casa en una urna opaca de plástico". También asegura que los independentistas utilizaron a sus hijos "como escudos humanos" y que desafiaron a la Policía. Para este diario, hay que felicitar a la Guardia Civil y la Policía "por el desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada aplicación de su encomienda legal".

Sobre Rajoy, asegura que su estrategia de "esperar primero y mandar después a la policía" no ha impedido las "imágenes cargadas de dramatismo que dan la vuelta al mundo". Con todo esto, El Mundo insta al Gobierno a aplicar el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana para situar a los Mossos bajo el control del Estado.

La Vanguardia y El Periódico piden diálogo

Los periódicos editados en Barcelona apuestan por editoriales con más propuestas y con un rechazo frontal a las cargas de los agentes de la Policía y la Guardia Civil. El Periódico de Catalunya califica el 1 de octubre como un "fracaso colectivo" en el que reparte las culpas. Por un lado está Carles Puigdemont, del que destacan que se equivocó por anunciar que iniciaba el proceso hacia una declaración unilateral de independencia. Según este diario, el president catalán solo está representando a una parte de los catalanes con su gestión.

Esta jornada también fue de "infamia" por las cargas policiales que se produjeron, dice El Periódico, que asegura que los agentes "se emplearon con contundencia para reprimir a una multitud pacífica compuesta en muchos casos por familias y ancianos". Y añade: "el motivo y la propia naturaleza del referéndum pasó a un segundo plano ante escenas de violencia policial propias de otras épocas". Y aunque considera que el panorama que queda es "de tierra quemada", insta a Madrid y Barcelona al "diálogo político".

Para La Vanguardia, lo ocurrido se resume en la palabra "desolación". "Las escenas de tensión vividas en Catalunya están dando la vuelta al mundo y dejaran un huella muy difícil de borrar", dice en el editorial de este lunes. Para este periódico, la imagen de policías retirando urnas y enfrentándose a manifestantes pacíficos, en algunos lugares con "contención y en otros "con verdadera furia", se convirtió en el "relato del día" a nivel internacional.

Ante lo ocurrido, el diario catalán propone que se cree una comisión de expertos independientes que ofrezca una solución al Govern y a Moncloa que después fuese votada por la sociedad catalana. También llama a recuperar el papel del Congreso, ya sea para una comisión sobre el territorio o como espacio de un debate profundo sobre la ruptura. Además, llama a que el Parlament tenga nuevas mayorías para que la política catalana "no siga más tiempo la partitura de la CUP". "Las entidades cívicas del soberanismo no pueden sustituir al Govern", recoge también el texto. Con todo esto, llama a los ciudadanos indignados por lo ocurrido este 1 de octubre a no dejarse llevar "por el resentimiento" y les invita a buscar "una salida" a la situación.