Torear a un velociraptor resulta tan arcaico como a un toro

La Federación Francesa de Lucha para la Abolición de las Corridas ( FLAC) y la agencia de comunicación francesa BETC denuncian los toreos a través de un vídeo en el que reemplazan a un toro por un velociraptor.

La FLAC expone el objetivo de este vídeo: "Esta película pone de relieve de forma simbólica el desuso de esta cruel práctica de otra época". Según su página web, el corto, junto a una petición de la Fundación 30 millones de amigos pretende "sensibilizar las políticas de esta práctica innoble y degradante, prohibida solo en el 90% de Francia pese a la gran oposición de los ciudadanos franceses".

Bajo el hashtag #stopcorrida, pretenden promocionar la campaña y la petición popular a través de las redes sociales.

