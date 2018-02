El portavoz del PP de Santiago denuncia la suciedad de un río... ensuciándolo

El portavoz del PP de Santiago de Compostela, Agustín Hernández ha ido este miércoles hasta la orilla del río Sar para denunciar la situación en la que se encuentra el río a causa de la contaminación y la suciedad, y ha protagonizado una escena de la que se han hecho eco las redes sociales.

El popular, exalcalde de la ciudad y conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, ha utilizado una rama caída para hacer un agujero en el suelo y poder sacar desechos que había enterrados la orilla del río. Al sacarlos, los levantaba, los mostraba a las cámaras y posteriormente los lanzaba al torrente de agua, que los arrastraba río abajo.

El alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, ha retuiteado en su perfil un mensaje de Compostela Aberta, su formación política, en el que, junto al vídeo con la música de Benny Hill de fondo, le acusan de "postureo" por denunciar la situación del Sar "tirando basura al río":

🎥 Así é como o ex alcalde e ex conselleiro de medio ambiente, @Agustin_Stgo, denuncia a situación do Sar: tirando lixo ao río 🤦‍♀️



Postureo da mesma escola que ir apagar lumes con mangueira de xardín e zapatos. Rir por non chorar. pic.twitter.com/eYWskfOSSm