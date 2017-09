HazteOir lanzará un nuevo autobús el día en que el Congreso vota la tramitación de la ley LGTBI

HazteOir vuelve a la carga. El grupo ultracatólico pondrá en circulación un autobús con un nuevo mensaje en Madrid para hacerlo coincidir con el inicio de la tramitación de la primera ley estatal de derechos LGTBI. Lo hará este martes, cuando el Congreso vota la toma en consideración de la norma, y después de que la justicia haya dictaminado que el mensaje tránsfobo que difundió en el vehículo a su paso por Madrid no es un delito de odio.

HazteOir ha presentado este lunes la campaña que ha diseñado contra la ley LGTBI que defenderá Unidos Podemos en el pleno y a la que califican de "Ley Mordaza LGTBI". La norma consta de 99 artículos contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y pretende fomentar la igualdad social del colectivo en diferentes ámbitos como el educativo o el sanitario.

Los ultracatólicos, sin embargo, consideran que la norma "cercena las libertades de sus ciudadanos". El objetivo de la campaña, dicen, es "frenar" el primer trámite de la iniciativa, para lo que han convocado una concentración a las puertas del Congreso este martes. Al mismo tiempo pondrán en circulación el nuevo autobús con otro mensaje diferente al que ya circuló por varias ciudades españolas. Después de Madrid, visitará otras ciudades como Bilbao, anuncia el colectivo.

La nueva acción de HazteOir se produce unos días después de que el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid dictaminara que el texto incluido en su primer vehículo – " Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo, que no te engañen"– no es un delito de odio. Para la jueza "no existen motivos suficientes" para considerarlo así y "ha de primar la libertad ideológica y de expresión", reza el auto.

De la campaña también forma parte el reparto de folletos en los que los ultracatólicos cargan contra la ley de igualdad LGTBI, que quiere seguir la estela de las normas autonómicas contra la lgtbifobia. Además, ha puesto en marcha una petición dirigida a varios diputados del PP y de Ciudadanos para que rechacen la toma en consideración que se votará mañana.