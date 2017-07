Las ONG censuran el "regateo" de refugiados que debe acoger España

Distintas ONG han exigido al Gobierno que mantenga su compromiso de acoger a 17.337 refugiados y no acepte el "regateo" de la UE, al tiempo que han criticado que se esté "mercadeando" con estas personas como "si fueran cromos" o "meras cifras desprovistas de cualquier rasgo de humanidad".

Así han reaccionado varias organizaciones a la previsión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que la Unión Europea rebaje "ostensiblemente" la cifra de refugiados que España debe acoger antes de septiembre a "en torno 7.000 o 7.500", según ha avanzado este fin de semana en una entrevista con Efe.

Una previsión que ha sorprendido a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) porque de nada de eso se trató en el último Consejo Europeo celebrado a finales de junio, ha comentado a Efe la secretaria general de esta organización, Estrella Galán, que ha añadido que en su último informe la Comisión Europea seguía instando a los estados miembros a cumplir con la palabra que dieron hace casi dos años.

De ser ciertas las palabras del ministro, esta reducción "sería una vergüenza", porque solo en Grecia aguardan más de 62.000 personas en condiciones "ínfimas" que necesitan ser reubicadas "urgentemente" y no se las puede condenar a quedarse allí "varadas como si fuera una ratonera".

En su opinión, España debería mantener su compromiso inicial de dar cobijo a 17.337 personas y dar un "paso al frente para no admitir ese regateo".

"Nuestra impresión es que se está mercadeando con las personas refugiadas como si de un juego de trileros se tratase, sin que se tenga en cuenta que detrás hay vidas y seres humanos, el 50 % de ellos niños", ha censurado Galán.

Tampoco Oxfam Intermon dispone de información oficial de que la Comisión Europea haya comunicado públicamente una reducción de las cuotas, y cree que es importante que no varíen los compromisos de reubicación alcanzados que "aun no han cambiado", subraya la responsable de Relaciones Institucionales, Lara Contreras.

Compromisos que solo responden a unas nacionalidades concretas, "pero hay personas de otras de otros países como Afganistán, Etiopía, etc. que también están esperando asilo", de ahí que sea fundamental que España mantenga su acuerdo para acoger a más de 17.000.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, ha reprochado a Zoido que esté jugando "al a ver cómo me escapo", y cree que su anuncio no es otra cosa que una "excusa más" para justificar "la insolidaridad de España con los refugiados".

"Hablamos de cifras como si fueran cromos y no hubiera personas detrás, muchas de ellas niños y menores no acompañados", censura Sastre, que también ha exigido al Gobierno que mantenga su palabra "o incluso la supere, que Europa no se va a quejar por ello".

De la misma forma, Manos Unidas ha mostrado su consternación porque "las personas refugiadas se vean convertidas en meras cifras desprovistas de cualquier rasgo de humanidad".

Por ello, seguirá trabajando "mientras sea necesario para apoyar a esas personas que lo han dejado todo, huyendo de la barbarie" de la guerra o de la pobreza, y que en muchos casos han sido acogidas por naciones como Etiopía, Kenia o Uganda, que no han dudado "en acoger al que sufre y pide apoyo" pese a las múltiples dificultades internas que atraviesan.