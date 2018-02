Declaran ante la jueza los antitaurinos que saltaron al ruedo de Las Ventas

Los 29 antitaurinos que saltaron al ruedo de Las Ventas el pasado mes de agosto han comenzando a declarar ante la magistrada del juzgado de instrucción número 26 de Madrid. La Policía Nacional les acusa de un delito de desórdenes públicos, resistencia y desobediencia a la autoridad.

Esta acción, que se celebró el pasado 12 de agosto, fue bautizada como "el salto al ruedo multitudinario en Las Ventas". Los activistas aprovecharon que se iba a celebrar un certamen internacional de novilladas nocturnas para realizar esta reivindicación contra la tauromaquia.

"Diez minutos antes de que empezase, irrumpimos en el coso, no queríamos alterar ni poner en peligro la vida del torero. Nuestra forma de luchar es pacífica", explicó a eldiario.es Kontxi Reyero, una de las participantes y presidenta del Colectivo Antitaurino Animalista de Bizkaia. Javier, otro de los activistas, ha reivindicado este jueves que fue una "protesta pacífica para reivindicar el bienestar animal".

Otro de los participantes, Óscar del Castillo, del colectivo Gladiadores por la Paz, considera que las acusaciones de la Brigada Provincial de Información son "una injusticia". "No hemos cometido ninguno de los delitos de los que nos acusan, para que se cumplan tiene que haber daños físicos y daños materiales. No pasó nada de eso", ha reseñado y lamenta que esos delitos conllevan "penas de seis meses a tres años de prisión". "Aunque no entremos en la cárcel, una pena de meses de prisión conlleva que no podamos hacer más acciones de este tipo".

Solo 19 de los 29 activistas han acudido a los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, el resto "comparecerán por videoconferencia" ya que no residen en esta comunidad autónoma, asegura del Castillo. Los activistas, que se han citado media hora antes de la declaración, han acudido con camisetas con el mensaje "dejad de matar por favor" y antes de entrar en sede judicial han realizado una breve concentración bajo el grito "tauromaquia, abolición". Una vez ya dentro del juzgado, su defensa les ha propuesto que no declaren con la vestimenta reivindicativa, ha asegurado que lo planteaba por sugerencia de la magistrada.

Un grupo de activistas tras saltar al ruedo en Las Ventas / Manuel Fernández Minaya

Los portavoces de este colectivo reivindican que la acción se realizó de forma coordinada para "no retrasar el evento", ni "desacatar las órdenes policiales" y así "evitar que les puedan acusar de los delitos" que les imputan. La acción no se limitó al salto al ruedo, otros compañeros grabaron esta acción para difundir el vídeo en medios de comunicación y aportarlo en sede judicial.

En el atestado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid reseñan que siete policías uniformados "procedieron a embolsar a las personas concentradas". "En breves minutos se consiguió el objetivo, sacando del ruedo a dichas personas", apuntan en este documento. También reseñan que durante el desalojo "se lanzaron al ruedo espectadores y personal de la plaza, para colaborar con los actuantes teniendo que ser controlados algunos de ellos, por la agresividad que mostraban contra el grupo de concentrados".

Laura, otra de las participantes, que también ha sido citada hoy, reivindica que esta acción fue una "oportunidad para mandar un mensaje de no violencia". Asegura que afronta esta declaración "con estoicismo". "Mucho peor lo pasan los animales, nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo. Hicimos un acto pacífico, nunca nos resistimos a la autoridad, todo lo que pedimos es que nos desalojasen todos juntos para evitar agresiones de los taurinos", apunta.