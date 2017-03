Las farmacéuticas avisan a Sanidad de un desabastecimiento de la vacuna del tétanos

Las comunidades autónomas están desarrollando protocolos para priorizar la vacunación del tétanos (vacuna Td) , después de que las dos compañías que la comercializan en España (GSK y Sanofi) hayan comunicado oficialmente al Ministerio el desabastecimiento de estas dosis, pero no ha trascendido el motivo o la duración.

"Es un problema global, no solo nacional. Estamos en una situación incómoda a nivel logístico, pero no es un problema de salud pública. Las vacunas que quedan y las que vayan llegando se irán priorizando a los sectores lábiles y que pueden tener problemas serios: adultos con perfil de riesgo o heridas tetanígenas" (con mayor riesgo tetánico), indica Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.

La misma postura adoptaron en la Comisión de Salud Pública cuando tomaron esta decisión, a comienzos de febrero. "La suspensión temporal de la vacunación no supone un riesgo para la población, ya que las personas que lo necesiten por valoración del riesgo individual, dispondrán de la vacuna", recoge el acuerdo.

Según añade el presidente de la Asociación Española de Vacunología, en la mayor parte de regiones esta situación no ha causado problemas, exceptuando en Madrid donde "a partir del mes de diciembre, fue la primera comunidad autónoma que asumió una situación de desabastecimiento". "En el resto teníamos una pequeña reserva que nos permitió afrontar los primeros momentos. Llegarán vacunas y se priorizarán en aquellas zonas y sectores que tengan problemas de suministro", indica.

¿Qué es el tétanos?

El tétanos es una enfermedad "provocada por la toxina de una bacteria llamada clostridium tetánico y se produce como consecuencia de la contaminación de heridas con este germen". "La potente toxina tetánica actúa como un veneno que afecta al sistema nervioso central, causando rigidez muscular generalizada, espasmos dolorosos, dificultad para respirar y tragar, convulsiones y otros síntomas que amenazan la vida del enfermo", explican en la asociación española de pediatría.

Tras decretar el desabastecimiento, la Comisión de Salud Pública, órgano dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acordó la suspensión temporal de las dosis de recuerdo de esta vacuna a los adolescentes y a los adultos. Asimismo priorizó la vacunación para profilaxis antitetánica de heridas y emitió indicaciones específicas para la inmunización primaria en adultos, que se centrará en una valoración del riesgo individual.

"Por ahora han decidido centrarse en un perfil poblacional que sea preocupante. El perfil de riesgo son adultos que no están vacunados, vivan en el campo y tengan una edad avanzada", explica García Rojas. Sobre la dosis de recuerdo, añade que "no es urgente que se suministre ya, pero recuerda que esta dispensación es una forma de estimular al sistema para que recuerde las vacunas que ha recibido anteriormente". "Está programada a los 14 años, pero cuando se normalice el suministro, no pasa nada porque se distribuya a los 16 ó 17 años", explica

Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer cómo está evolucionando el suministro, sin haber recibido repuesta por el momento. En el acuerdo que emitió la Comisión de Salud Pública, aseguraron que se estaba "trabajando con las compañías farmacéuticas para conseguir un mayor número de dosis de vacuna Td y se ha solicitado información precisa acerca de la producción de esta vacuna en 2017 y sucesivos años".

Asimismo apuntaron en el documento que "se ha contactado con otras compañías para conocer su disponibilidad de vacunas en otros países, y si disponen de ellas, gestionar de manera ágil su comercialización o utilización en España".

Revisión individual

Los gobiernos regionales han ido adoptando estas recomendaciones. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, como explican en una circular a la que ha tenido acceso esta redacción, se suspendió de forma inmediata la vacunación frente a tétanos establecida en el calendario de vacunación infantil a los 14 años de edad.

A los adultos no inmunizados previamente frente al tétanos, siempre que se considere que "hay riesgo elevado de padecer heridas tetanígenas, y no sea oportuno aplazar la vacunación, se administrará una pauta de tres dosis". Para valorar a administración de esta vacuna, en todos los casos, "se realizará una revisión completa de los antecedentes vacunales" y dependerá de los centros de salud pública facilitar "las dosis que consideren adecuadas en cada caso".