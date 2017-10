Un paso más en la tensión: justificar la represión violenta en Catalunya

Si realmente pensaron el Gobierno y sus aliados que con la represión del 1 de octubre se acababa el problema que mantienen con Catalunya, estaban muy equivocados y volvían a evidenciar la irresponsabilidad con la que se han venido comportando. Solo los espíritus timoratos ceden ante la desmedida violencia, ni proporcional, ni justificada. Suele provocar la reacción contraria, reafirma las posiciones. Era cierto que "no tenían miedo". Y siguen sin tener miedo, o siguen venciendo el miedo. Este martes, con huelgas y manifestaciones y cada vez más indignados.

La prensa internacional quedó tan impresionada por la violencia desplegada en Catalunya como muchos ciudadanos españoles, catalanes incluidos. "La vergüenza de Europa" tituló CNN, "Fuerza bruta", en Italia, "Triturados" decían desde Finlandia, "El día de la vergüenza", desde Escocia. "La derrota de Mariano Rajoy", sentenciaba duramente Libération, en Francia. Un desastre para la reputación española, concluían quienes se habían dejado guiar desde lejos por la imagen proyectada sin ahondar más.

Puede haber muchos aspectos discutibles en el referéndum catalán pero en la brutalidad empleada para desmontarlo no hay ninguno. Por mucho que se empeñen. El gran grupo dominante está trabajando a fondo para anular ese descomunal error. De un lado, soltó a diversos portavoces -políticos y mediáticos- a decir que todo es falso. No hemos visto lo que hemos visto, ni en España ni en Helsinki por poner un caso. Ilusiones ópticas, sangre de atrezzo. Ancianas por los suelos que imaginamos. Policías saltando en una escalera sobre personas sentadas, de ficción. Y cuando ya clama la evidencia, disparan el balance de las fuerzas de seguridad que pasaron de 9 a más de cuatrocientos en un abrir y cerrar de páginas internacionales. Han llegado a escribir que El Cara al Sol de la Plaza de Cibeles tampoco existió. No lo enlazo. No lo merece.Pero aquí tienen la prueba . Adolescentes y no adolescentes.